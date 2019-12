Kate Middleton: Schwangerschafts-Ankündigung für Weihnachten geplant?

Ein Royal-Experte kündigt an, dass Kate Middleton und Prinz William über die Feiertage eine Reihe von Ankündigungen veröffentlichen werden. Könnten die beiden Baby-News haben?



Die besinnliche und ruhige Zeit zwischen den Feiertagen nutzt der Palast gerne, um eine Reihe von wichtigen Ankündigungen für das nächste Jahr zu veröffentlichen, berichtet ein Experte gegenüber der "Dailymail". Er wisse auch, dass es kürzlich ein Meeting im Buckingham Palast gegeben hat, in dem deutlich gemacht wurde, dass vor allem Kate Middleton und Prinz William über die Weihnachtstage eine Reihe von wichtigen Ankündigungen für die britischen Bürger haben. Nun wird bereits eifrig spekuliert: Könnte sich darunter auch Baby-News für das Jahr 2020 befinden? Immerhin wurde schon länger spekuliert, ob Herzogin Catherine im kommenden Jahr erneut ein Kind zur Welt bringen könnte und Prinz Louis damit einen kleinen Spielgefährten oder eine kleine Spielgefährtin bekommt.

Baby statt dicke Luft im Palast?



Freudige Baby-News könnten die Royals gerade mehr als dringend gebrauchen. Denn weiterer Nachwuchs würde über die sonst eher angespannte Situation der Royal Family ablenken. In den letzten Wochen und Monaten lief es für die Königsfamilie in Großbritannien alles andere als rund. Nicht nur Probleme mit Prinz Harry und Meghan Markle sorgten für dicke Luft, sondern auch der Skandal rund um Prinz Andrew schlug hohe Wellen. Die kollektive Freude auf ein weiteres Baby könnte dabei helfen, die Wogen zu glätten und William & Catherine ein weiteres Mal zu den Rettern der Royals machen. Wir dürfen also gespannt bleiben, ob es potenzieller Nachwuchs ebenfalls zu den Ankündigungen vom Herzog und der Herzogin von Cambridge gehört oder die beiden ganz andere Pläne verkünden.