Kate Middleton: So gewann Prinz William ihr Herz

Kate Middleton plauderte in einer BBC-Show aus dem Nähkästchen und berichtete über die ersten Jahre an der Seite von Prinz William und wie er damals ihr Herz gewonnen hat.



Im Jahr 2001 trafen Kate Middleton und Prinz William an der Universität von St. Andrews das erste Mal aufeinander und kamen sich in den darauffolgenden Jahren langsam näher. Die beiden waren bereits mehrere Jahre ein Paar, bevor William schließlich um die Hand von Catherine angehalten hat. 2011 heirateten die beiden und sind acht Jahre später eine glückliche, kleine Familie mit drei Kindern. In der Weihnachtsshow "A Berry Royal Christmas" plauderte die Herzogin von Cambridge neue Details aus und wie der heute 37-Jährige damals ihr Herz erobert hat.

Liebe geht durch den Magen

In der BBC-Show backten Kate Middleton und Prinz William gemeinsam für den guten Zweck und um sich damit bei freiwilligen Helfern von gemeinnützigen Organisationen zu bedanken. In diesem Zusammenhang erkundigte sich Mary Berry bei Kate, ob Prinz William denn auch zu Hause mal an den Herd treten würde. "Das macht er manchmal tatsächlich", so die 37-jährige Britin. Besonders bei den Frühstücks-Mahlzeiten würde er ein Händchen besitzen. "Während unserer Universitäts-Zeit hat er allerlei Mahlzeiten gekocht. Ich glaube, das war, als er versucht hat, mich zu beeindrucken, Mary." Offensichtlich mit Erfolg!

Hier spricht Kate über ihre Zeit mit William