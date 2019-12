"King of Queens"-Reunion: "Doug" und "Arthur" wiedervereint (FOTO)

Kevin James und Jerry Stiller aus der Kult-Sitcom "King of Queens" sind wiedervereint! Die Darsteller von "Doug" und "Arthur", die ein breites Publikum begeisterten, sind erneut aufeinandergetroffen.



Dieses Bild erwärmt gerade die Herzen vieler "King of Queens"-Fans: Schauspieler Kevin James besuchte seinen ehemaligen Co-Star Jerry Stiller, der mittlerweile ganz ergraut ist, aber sein breites Lachen noch lange nicht verloren hat. So gut gelaunt sahen wir die beiden nur selten Seite an Seite in der Kult-Sitcom, die noch immer viele Fans im deutschsprachigen Raum hat. James und Stiller spielten von 1998 bis 2007 das ungleiche Gespann aus Schwiegervater Arthur Spooner und Schwiegersohn Doug Heffernan, die sich nur selten gut verstanden haben.

Der "King of Queens"-Cast hält zusammen



Auch wenn es für die Serie meist zwischen den beiden kriselte und witzige Spannungen gab, ist das Verhältnis von Kevin James und Jerry Stiller hinter der Kamera auch zwölf Jahre nach dem Serien-Aus noch immer sehr gut, wie das Foto beweist. In der Sitcom stand ihnen zusätzlich Leah Remini zur Seite, die Arthurs Tochter und Dougs Ehefrau Carrie Spooner verkörperte, die bei der kleinen "King of Queens"-Reunion nicht mit dabei war. Ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen TV-Ehemann gab es trotzdem: Die beiden standen für die Sitcom "Kevin Can Wait" erneut gemeinsam vor der Kamera, wenn dieses mal auch als Kollegen und nicht als Ehepaar.

Kevin James (links) und Jerry Stiller (Mitte)