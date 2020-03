Meghan Markle: Hat sie bereits genug von Prinz Harry und Archie?

Ist Meghan Markle mit ihrem neuen Leben unzufrieden? Angeblich soll die Herzogin von Sussex nun eine Rückkehr nach Hollywood ins Auge fassen und damit Prinz Harry im Stich lassen. Dabei hat ihr Ehemann alles für sie aufgegeben.



Die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle hat bekommen, wovon viele Frauen heimlich träumen: Sie hat das Herz eines waschechten Prinzen gewonnen! Prinz Harry verliebte sich in die 38-Jährige und trat für sie sogar als Senior-Mitglieder der Royal Family zurück. Ihr Glück war für ihn wichtiger, als das Leben im Palast. Selbst seiner Heimat kehrte er den Rücken zu und zog für sie und den gemeinsamen Sohn nach Kanada. War das am Ende alles umsonst? Denn Meghan soll angeblich nicht mit dem neuen Leben als Ex-Royal glücklich sein und jetzt einen Blick Richtung Hollywood geworfen haben, wie unter anderem das "OK-Magazin" schreibt. Die berufen sich auf die britische "Daily Mail" und schreiben, dass Meghan ein "Star-Comeback" plant.

Meghan: Durchbruch mit Marvel?

Die "Daily Mail" berichtet außerdem, dass Meghan Markle unbedingt in Hollywood Fuß fassen möchte und das mit Hilfe einer Rolle in einem Superhelden-Film passieren soll. Diese Anweisungen soll sie ihrem Agenten Nick Collins gegeben haben. "Früher haftete den Marvel-Filmen ein gewisses Stigma an, aber heute sind sie der größte Markt der Welt. Das ist es, was Meghan will", heißt es dort. Ein ruhiges Leben in Kanada, um das Familienleben mit Meghan und Archie zu genießen? Das scheint für die Herzogin von Sussex nicht mehr sonderlich verlockend zu klingen, wenn sie nun bereits an ihrem Comeback arbeitet. Von einem Rampenlicht ins nächste. Nur was wird wohl Prinz Harry dazu sagen?