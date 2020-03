Meghan Markle: Ist DAS ihre Rache an den Royals?

Meghan Markle und Prinz Harry sind zurück in Großbritannien, doch eine wichtige Person fehlt: Archie! Ein ehemaliger Sprecher von Queen Elizabeth II. ist erzürnt darüber, dass sie das Kind den Royals vorenthält. Ist das Meghans Rache an der Royal Family?



Die letzten Tage und Wochen als Senior-Mitglieder der Royal Family haben für Prinz Harry und Meghan Markle begonnen. Das Paar ist zurück in Großbritannien, um bei letzten öffentlichen Auftritten teilzunehmen. Doch von Baby Archie fehlt jede Spur! Das Ehepaar soll sich dazu entschieden haben, ihren Sohn für diese Reise nicht mit nach England zu nehmen. Eine Entscheidung, die von Dickie Arbiter, einem ehemaligen Pressesprecher von Queen Elizabeth II., hart kritisiert wurde. Er kann nicht verstehen, wieso die Queen ihren Urenkel nicht sehen darf und die beiden ihn nicht mit in Harrys Heimat genommen haben.

Baby Archie bleibt daheim

"Es tut mir leid, es gibt keine Entschuldigung dafür, ihn nicht mitgenommen zu haben. Schließlich muss er seine Familie kennenlernen", so Arbiter im Interview mit "Nine News Australia", "seine Familie wird für einige Zeit keine Chance haben, ihn zu sehen, weil Harry und Meghan in Kanada oder den Vereinigten Staaten sein werden." Nachdem Prinz Harry und Meghan Markle ihren Sohn auch für einen Trip nach Südafrika mitgenommen haben, können sie sich zumindest nicht hinter der Ausrede verstecken, dass die lange Reise eine zu große Zumutung für den fast 1-Jährigen ist. Arbiter ist vor allem deswegen so außer sich, weil die Queen und Prinz Philip womöglich nicht mehr viele Möglichkeiten haben, ihren Urenkel zu sehen.

Meghan & Harry sind "boshaft"

Das Verhalten, das Meghan Markle und Prinz Harry an den Tag legen, sei in Arbiters Augen "boshaft" und "rücksichtslos". Immerhin werde die Queen im April bereits 94 Jahre alt und ihr Ehemann wird im Juni 99 Jahre alt. Die beiden werden "nicht mehr lange bei uns sein", so Arbiter. Vor allem um die Gesundheit von Prinz Philip ist er besorgt, der den kleinen Archie höchstwahrscheinlich nicht mehr häufig zu Gesicht bekommen wird. Ist das die Rache von Meghan Markle und Prinz Harry, wie die Royals in den vergangenen Monaten mit ihnen umgegangen sind?