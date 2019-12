Meghan Markle & Prinz Harry lassen wichtigen Termin sausen

Der Weihnachtsmarsch zur Kirche ist eine wichtige Tradition, bei der die Royals gemeinsam und vereint auftreten. Von Prinz Harry und Meghan Markle fehlte in diesem Jahr jedoch jede Spur.



Ganz gleich, welche Skandale und Schlagzeilen das britische Königshaus im zurückliegenden Jahr erschüttert hat, eines lassen sie sich nicht nehmen: Den morgendlichen Marsch zur Kirche an Weihnachten. Ein Moment, in dem sie sich Zeit für die wartenden Royal-Fans und Briten nehmen und damit die Bindung zwischen Bürger und Palast stärken. Umso wichtiger ist es, dass die Royals an diesem Tag Seite an Seite auftreten und ein harmonisches Bild vermitteln. Doch das hat in diesem Jahr leicht gelitten: Prinz Andrew ging der Tradition nach dem Skandal aus dem Weg und ging zu einer früheren Mette. Von Prinz Harry und Meghan Markle fehlte jedoch jede Spur.

Kein Comeback der "Fab Four"

Die beiden waren zuletzt in Ungnade gefallen, nachdem sie ihre persönlichen Probleme und Unstimmigkeiten im Palast in die Öffentlichkeit zerrten und in Interviews darüber sprachen. Etwas, das wir von den Royals nicht kennen, denn eigentlich werden Probleme hinter verschlossenen Türen geregelt. Meghan & Harry haben sich damit nicht sonderlich beliebt gemacht haben und sollen deswegen seitdem auf Abstand gehen. Weihnachten verbrachten sie nicht mit Queen Elizabeth II., sondern gemeinsam mit Meghans Mutter in Kanada (via "People") und auch die beliebte und wichtige Tradition ließen sie gänzlich ausfallen. Dabei hatten viele gehofft, dass es der erste Termin wäre, bei dem die "Fab 4" (Meghan, Harry, Kate und William) wieder versöhnt und gut gelaunt auftreten. Traurig waren die Royal-News aber trotzdem nicht: Kate Middleton und Prinz William kamen in Gesellschaft von Prinz George und Prinzessin Charlotte, die die Anwesenden im Sturm eroberten!