Nach Jamie Dornan: Dakota Johnson lässt tief blicken

In "50 Shades of Grey" hat Dakota Johnson an der Seite von Jamie Dornan viel Haut gezeigt. Nun ließ sie auch bei einem Event in London tief blicken und machte dabei eine gute Figur.



Wo Dakota Johnson auftaucht, drehen sich sofort alle nach ihr um. Die Schauspielerin gehört seit ihrem Durchbruch mit "Fifty Shades of Grey" zu den gefragtesten Frauen von Hollywood - das liegt nicht nur an ihren prominenten Eltern Melanie Griffith und Don Johnson. Bei einer Award-Show in London zog die 30-Jährige jüngst alle Blicke auf sich, denn Dakota kam nicht nur ganz in weiß, sondern ließ auch ihren BH zuhause! Wie "Dailymail" passend festhielt, vereinte der auffällige Look sexy und elegant.

Ein Traum in Weiß

Denn im Gegensatz zu den vielen Frauen beim "Global Citizen Prize" in der Royal Albert Hall verzichtete Dakota Johnson auf ein Kleid. Sie kam stattdessen in einem weißen, eng geschnittenen Anzug. Trotz dem ganzen Stoff gelang es ihr, ihre Reize perfekt in Szene zu setzen: Denn unter dem Jackett trug die Schauspielerin offensichtlich nichts! Ihren Ausschnitt verdeckte sie daher hier und da mit ihren langen, dunklen Haaren, als wollte sie damit verhindern, doch ein bisschen zu viel Haut zu zeigen und damit von der Award-Show abzulenken. Dakota steht zwar nicht mehr mit Jamie Dornan vor der Kamera, aber sie gibt auch ganz ohne den "Shades"-Rummel als Anastasia Steele eine gute Figur ab!