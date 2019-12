Nach Jamie Dornan: So verbrachte Dakota Johnson Weihnachten

Schauspielerin Dakota Johnson scheint voll und ganz in der Familie von Chris Martin aufgenommen worden zu sein. Die Weihnachtstage durfte sie beim Winterurlaub mit dabei sein und zeigte sich dort von ihrer besten Seite.



Drama gibt es für Dakota Johnson offensichtlich nur auf der großen Leinwand, wie beispielsweise in "50 Shades of Grey" an der Seite von Jamie Dornan. Im echten Leben herrscht wesentlich mehr Harmonie im Leben der 30-jährigen Schauspielerin, die das perfekte Weihnachtsfest erlebt hat. Ihr Freund und Coldplay-Sänger Chris Martin nahm sie mit in den Familien-Urlaub, bei dem auch Chris' Ex-Frau Gwyneth Paltrow und die beiden Kinder Apple und Moses mit dabei waren. Doch Dakota musste sich keinesfalls als Störenfried fühlen, denn auch Gwyneth soll in Gesellschaft ihres neuen Partners gewesen sein. Offensichtlich ist es den beiden gelungen, trotz Trennung eine harmonische Familie zu bleiben, in der auch die neuen Beziehungen einen Platz haben.

Teil der Familie

Paparazzi haben zumindest Fotos geschossen, auf denen Chris Martin und Dakota Johnson dick eingepackt durch die Straßen von Aspen liefen. Und Dakota hält dabei nicht Händchen mit ihrem Partner, sondern hat sich bei Teenagerin Apple eingehakt. Zu dritt sollen sie sich heiße Getränke in der Stadt genehmigt haben. Im Vorfeld wurde Chris dabei beobachtet, wie er gemeinsam mit Ex-Frau Gwyneth Paltrow und Sohn Moses die Pisten unsicher gemacht haben soll, wie "Page Six" in einem Artikel berichtet.