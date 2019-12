Prinz Archie: DIESES Baby war 2019 beliebter als er

Prinz Harry und Meghan Markle wurden in diesem Jahr zum ersten Mal Eltern. Doch es gab ein anderes Baby, das Prinz Archie in Sachen Beliebtheit abhängte.



Der 6. Mai 2019 war ein besonderer Tag für die Royals, denn das erste Kind von Meghan Markle & Prinz Harry erblickte das Licht der Welt. Der Sohn der beiden wurde auf den Namen Archie Harrison Mountbatten-Windsor getauft und verzückte auf ersten Bildern die ganze Welt. Das beliebteste Baby ist der kleine Archie in diesem Jahr trotzdem nicht, wie eine Statistik von Google offenbart. Ein anderes Neugeborenes lief ihm den Rang ab - dabei ist die niedliche Konkurrenz nicht einmal echt!

Dieses Baby verzückte das Web in diesem Jahr

Wer einen Blick auf Google Trends wirft, wird feststellen, dass es Archie alias "royal baby" gerade einmal auf den dritten Platz geschafft hat. Das Baby, das in diesem Jahr am häufigsten im Web gesucht wurde, ist Baby Yoda aus der US-Serie "The Mandolorian" mit Pedro Pascal. Die Puppe, die eine Miniaturausgabe von Yoda darstellt, verdreht seit mehreren Wochen dem Web den Kopf und verzückt nicht nur ausschließlich "Star Wars"-Fans. Auf Platz 2 schaffte es das Lied "Baby Shark", das sich in Amerika großer Beliebtheit erfreut und dort in diesem Jahr wohl in vielen Kinderzimmern rauf und runter lief.