Prinz Harry: Diesen süßen Spitznamen hat er für Kate Middleton

Kate Middleton spielt eine wichtige Rolle im Leben von Prinz Harry. Das beweist auch ein Interview, das lange Zeit nicht ausgestrahlt wurde und den rührenden Spitznamen enthüllte, den er für sie hat.



Prinz Harry und Prinz William rückten automatisch enger zusammen, als die beiden Brüder sehr jung ihre Mutter - Prinzessin Diana - verloren haben. Aus dem Duo wurde schließlich ein Trio, als Kate Middleton in das Leben von William trat. Eifersuchtsdramen scheint es nicht gegeben zu haben. Im Gegenteil! Wie "Express.co.uk" berichtet, ist nun ein Interview aufgetaucht, das bisher nicht ausgestrahlt wurde und in dem die enge Beziehung von Kate und Harry thematisiert wurde. Reporterin Angela Levin berichtet davon, dass Dianas Tod eine Lücke in Harrys Leben hinterlassen hat: "Kate hat geholfen, dass ein Teil dieser Lücke gefüllt wurde. Als sie und William sich verlobt haben, nannte Harry sie die große Schwester, die er nie hatte."

Teil der Familie

Ein rührender Spitzname, der zeigt, wie wichtig Herzogin Catherine für ihn ist. Sie soll auch eine der ersten Personen gewesen sein, deren Segen er zu Beginn seiner Romanze mit Meghan Markle ersuchte. Aktuell scheint die Beziehung der "Fab 4" eher eisig zu sein. Nachdem Harry in einem Interview öffentlich gestand, dass es gerade zwischen seinem Bruder und ihm kriselte, soll der Palast darauf alles andere als erfreut reagiert haben. Da dürfte selbst Harrys "große Schwester" missfallen haben. Immerhin geben sich die Royals alle Mühe, nach außen hin perfekt zu wirken und ihre Probleme hinter den Kulissen zu lösen.