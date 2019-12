Prinz Harrys Ex-Freundin an der Seite eines Serienkillers in neuem Drama

Cressida Bonas, die berühmte Ex-Freundin von Prinz Harry, ist in einer neuen, kontroversen Rolle zurück im Fernsehen. Sie spielt die Schwester eines Serienkillers. Ein Drama, das auf wahren Begebenheiten beruht.



Wer den Namen Cressida Bonas hört, denkt automatisch an Prinz Harry. Zwei Jahre lang waren sie ein Paar und sind noch immer eng befreundet. Das zeigte sich auch daran, dass die 30-Jährige zur Hochzeit von Harry mit Schauspielerin Meghan Markle eingeladen wurde. Jetzt ist Cressida mit einer eigenen Rolle zurück im Fernsehen und die hat es in sich. Sie wirkt in einem Drama mit, das auf grausamen Massenmorden in Großbritannien basiert. "White House Farm" dreht sich um die Morde an der Familie Bamber in einem Bauernhaus in Essex, wie "Dailymail" berichtet. Der Mordfall ist international als "White House Farm murders" bekannt.

Tragischer Mordfall erschütterte Großbritannien

Fünf Mitglieder der Bamber-Familie wurden im August 1985 getötet: Die Eltern von Jeremy Bamber, sowie seine Schwester und deren Zwillingssöhne, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sechs Jahre alt waren. Bamber versuchte seiner schizophrenen Adoptivschwester Sheila Caffell die Morde anzuhängen und es so darzustellen, dass sie zuerst ihre Eltern Nevill und June ermordete, dann ihre Kinder und danach sich selbst. In Wahrheit soll Jeremy Bamber alle fünf Familienmitglieder getötet und seiner toten Schwester Sheila die Waffe in die Hand gelegt haben. Cressida Bonas wird die Rolle von Sheila übernehmen. Freddie Fox ("Parade's End - Der letzte Gentleman") wird den Mörder Jeremy Bamber verkörpern.

Englischer Trailer zu "White House Farm" mit Cressida Bonas