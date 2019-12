Queen Elizabeth macht Kate Middleton zu ihrer Nachfolgerin

Es ist kein Geheimnis, dass Queen Elizabeth II. sehr viel von Kate Middleton hält. Das zeigt sich auch dadurch, dass die Monarchin sie an verschiedenen Stellen als ihre Nachfolgerin einsetzt.



Nicht nur die Briten lieben Kate Middleton, sondern auch Queen Elizabeth II., wenn man den Insider-Berichten glauben darf. In den letzten Wochen haben sich Gerüchte gehäuft, laut denen sich Elizabeth im Alter von 95 Jahren - genau wie ihr Ehemann Prinz Philip - aus der Öffentlichkeit zurückziehen könnte. Bestätigt hat der Palast bisher noch nichts, doch tatsächlich sieht es ganz danach aus, als ob die heute 93-Jährige Stück für Stück ihre Aufgaben an ihre Familie abtritt. Und obwohl Elizabeths Sohn Prinz Charles in der Thronfolge auf dem nächsten Platz steht, wirkt es fast, als ob die Monarchin vor allem Herzogin Catherine zu ihrer persönlichen Nachfolgerin ausgewählt hat.

Kate Middleton bleibt der Liebling der Queen

Kürzlich trat Queen Elisabeth beispielsweise als Schirmherrin für die Wohltätigkeitsorganisation "Family Action" zurück. Sage und schreibe 65 Jahre hatte sie diese Position inne und unterstützte damit Familien, die mit psychischen oder finanziellen Problemen zu kämpfen hatten. Ein Amt, das sie in diesem Jahr niedergelegt hat. Ihre Nachfolge treten jedoch weder Prinz Charles, noch Prinz William an. Es ist Kate Middleton, die in die (großen) Fußstapfen der Queen getreten und neue royale Schirmherrin der Organisation wurde. Ein weiteres Zeichen Ihrer Majestät, wie sehr sie die Arbeit und die Professionalität von Catherine schätzt? Gerüchten zufolge sollen Meghan Markle und Prinz Harry bei der Queen in Ungnade gefallen sein, nachdem sie öffentlich über ihre Probleme gesprochen haben und Harry unter anderem Differenzen mit Bruder William bestätigte.