"Riverdale" Staffel 4: Ist euch dieser Fehler aufgefallen?

Die Geschichten in der US-Serie "Riverdale" werden erneut absurder. In einer der letzten Episode hat sich jedoch ein Fehler eingeschlichen, der nur aufmerksamen Zuschauern aufgefallen ist.



Die Kleinstadt Riverdale in der gleichnamigen Serie kommt nie wirklich zur Ruhe. Während sich die 1. Staffel größtenteils um den mysteriösen Mord an einem Schüler drehte, sind die Geschichte mittlerweile wesentlich absurder geworden. Die Zuschauer müssen sich mittlerweile mit Sekten, Organ-Farmen, FBI-Ermittlungen und mysteriösen Stalkern herumschlagen. Da können große Fehler innerhalb der Geschichte schnell übersehen werden. Zumindest scheint den "Riverdale"-Fans eine Unstimmigkeit in den letzten Folgen von Staffel 4 entgangen zu sein.

Eine Therapie-Sitzung mit Fehler

Die 4. Staffel "Riverdale" führt erstmals die Therapeutin Mrs. Burble (Gina Torres, "Hannibal") ein, die an der Riverdale High School Gespräche mit den Schülern führen soll. Nach diversen Morden und anderen krassen Vorfällen war das aber auch langsam Zeit ... Mrs. Burble ruft einige Schüler zu sich ins Büro, um ihnen auf den Zahn zu fühlen und herauszufinden, wie es ihnen geht. Betty (gemeinsam mit ihrer Mutter Alice), Veronica, Archie, Cheryl und Jughead dürfen auf dem Sofa Platz nehmen und einen Einblick in ihr Seelenleben gewähren. Doch genau bei dieser Aufstellung gibt es ein Problem: Jughead Jones (Cole Sprouse) ist nicht länger Schüler der Riverdale High. Zu Beginn der 4. Staffel hat er die Schule gewechselt, daher ergibt es keinen Sinn, wieso die Therapeutin der Riverdale High ihn behandeln würde. Ihr Fokus dürfte nun voll und ganz auf den aktuellen Schülern ruhen.