Sophie Turner & Joe Jonas: Erwischt! Hier kaufen die beiden Baby-Kleidung

Ist "Game of Thrones"-Star Sophie Turner nun doch schwanger? Bisher schweigt die 24-Jährige dazu, doch jetzt wurde sie gemeinsam mit Ehemann Joe Jonas dabei gesehen, wie sie Baby-Kleidung eingekauft haben.

Ist sie oder ist sie nicht? Die Frage stellen sich gerade viele Fans von Sophie Turner. Vergangenen Monat machten die Gerüchte die Runde, dass die 24-Jährige mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Es würde ihr Liebesglück mit Sänger Joe Jonas perfekt machen. Die Gerüchteküche brodelt, doch Sophie selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Vielleicht muss sie das aber auch gar nicht. Denn Paparazzi erwischten das junge Paar nun dabei, wie sie gemeinsam und sehr gut gelaunt Baby-Kleidung eingekauft haben.

Erster Hinweis auf Geschlecht des Babys?

Die beiden wurden dabei fotografiert, wie sie ein Kinder-Geschäft in Los Angeles betreten haben und sich dort durch die süße Kleidung für die ganz Kleinen gewühlt haben. Offensichtlich wurden sie auch sehr schnell fündig, denn auf einem Bild kann man sehen, dass Sophie Turner ("Game of Thrones") eine kleine Bomber-Jacke in der Hand hält. Ein Hinweis, dass sie vielleicht sogar schon das Geschlecht des Babys kennen und wir uns auf einen Joe Jonas Junior freuen dürfen? Wie die "Dailymail" berichtet, sollen beide das Geschäft letztlich ohne Einkäufe verlassen haben. Das Feuer in der Gerüchteküche brennt nach diesem Auftritt einmal mehr. Immerhin hat Sophie ihren Bauch zuletzt immer häufig versteckt - mal hinter einer Tasche, mal hinter ihrem Hund. Versteckt sie etwa die ersten Spuren eines Babybäuchleins?