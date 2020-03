Tränen bei Kate Middleton: Prinz William brachte sie mit Absage zum Weinen

Prinz William ließ Kate Middleton mehrere Jahre zappeln, bevor er um ihre Hand anhielt. Ein Missverständnis sorgte sogar dafür, dass Catherine in Tränen aufgelöst war, als William sich für seine Familie und gegen sie entschied.



Die Beziehung von Prinz William und Kate Middleton gleicht einem wahr gewordenem Märchen. Was viele nicht wissen: Anfangs ging es auch bei den beiden sehr holprig zu. William ließ seine große Liebe lange Zeit zappeln, was ihr die Spitznamen "Princess in Waiting" und "Waity Katie" in der Presse scherte. Der älteste Sohn von Prinz Charles ließ sich mehrere Jahre Zeit, bevor er um die Hand von Kate anhielt. Das führte dazu, dass die heute 38-Jährige damals fürchtete, dass er es sich doch noch anders überlegt. Die Situation soll im Jahr 2006 eskaliert sein, als Kate das Gefühl hatte, dass William ihr einen Korb gab.

Kate ahnte Schlimmes

Auslöser für das Missverständnis soll das schottische Hogmanay-Fest am Ende des Jahres 2006 gewesen sein. Wie "International Business Times" berichtete, soll William seiner Kate damals versprochen haben, das Silvesterfest mit ihr zu verbringen. Dann der große Schock für sie: William sagte in letzter Sekunde ab! Da die königliche Familie diese Zeit gemeinsam in Sandringham verbringt, gab es für William keine Möglichkeit, Zeit mit Kate Middleton zu bringen. Doch die rechnete fest damit, dass die Hogmanay-Absage zwischen den Zeilen etwas anderes bedeutete. "Für William war es keine große Sache, aber für Kate war die Absage ein Zeichen für etwas Unheimlicheres", so die Autorin Katie Nicholl, die ein Buch über die royale Beziehung geschrieben hatte. Sie will erfahren haben, dass Kate außer sich war und viele Tränen vergoß. Am Ende ging für Kate alles gut: 2010 hielt William um ihre Hand an und im Jahr 2011 folgte die Märchenhochzeit und beendete damit ihre Zeit als "Waity Katie".