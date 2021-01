Am Sonntag, den 17. Jänner, gab es in Österreich 1.267 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus.

ÖSTERREICH. Bisher gab es in Österreich 393.778 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.082 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 369.218 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.963 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 328 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 31

Kärnten: 97

Niederösterreich: 266

Oberösterreich: 152

Salzburg: 168

Steiermark: 133

Tirol: 84

Vorarlberg: 55

Wien: 281

Regierung verkündet Lockdown-Verlängerung bis 8. Februar

Die Bundesregierung verkündete am Sonntag, dass die Virusmutation aus Großbritannien und Südafrika in Österreich angekommen seien und die Situation noch einmal deutlich verschärfen, so Kanzler Kurz. Der Lockdown wird daher um zwei Wochen – also bis zum 7. Februar – verlängert. Ziel sei es, eine Inzidenz von unter 50 zu erreichen, so Kurz. Das entspreche einer Anzahl an täglichen Neuinfektionen in Österreich von unter 700.

Lockdown bis 8. Februar verlängert

*Der Betrieb des Dashboards des Gesundheitsministeriums erfolgt durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und ist unter der URL covid19-dashboard.ages.at abrufbar. Das Dashboard bezieht seine Daten ausschließlich aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS) und wird einmal täglich, um 00:00 Uhr, aktualisiert. EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.