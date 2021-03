In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Wir tickern hier heute bis 14.00 Uhr für dich.

Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:* 511.662 Laborbestätigte Fälle; 45.410 aktive Fälle; Genesene Fälle 457.416; Testungen 20.123.592 (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 21.03.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 2.412 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Letzte Woche Montag waren es 1.896 neue Corona-Fälle.

mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Letzte Woche Montag waren es 1.896 neue Corona-Fälle. Die Bundesregierung entscheidet am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Fix scheint, dass beim Gipfel im Bundeskanzleramt eine weitere Regionalisierung der Maßnahmen beschlossen wird. Große Lockerungen sind angesichts der teils dramatischen Lage in den Intensivstationen nicht zu erwarten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober plädierte im Vorfeld für eine regionale "Notbremse".

beschlossen wird. Große Lockerungen sind angesichts der teils dramatischen Lage in den Intensivstationen nicht zu erwarten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober plädierte im Vorfeld für eine regionale "Notbremse". Neuer Rekord an belegten Intensivbetten durch Corona-Fälle in Wien

Astra Zeneca 100 Prozent effektiv gegen schwere Verläufe

Aus einer neuen Studie geht hervor, dass der Covid-19-Impfstoff eine hundertprozentige Wirkung gegen schwere Krankheitsverläufe aufweist. Über 32.000 Freiwillige über alle Altersgruppen hinweg aus den USA, Chile und Peru erhielten dabei zwei Dosen des Astra Zeneca-Vakzins oder ein Placebo-Mittel - mit einem Abstand von vier Wochen. Diese Daten ergänzen bereits bestehende "Real-World-Daten" aus England und Studiendaten aus Brasilien und Südafrika. Der Impfstoff soll zu 100 Prozent vor schweren Verläufen und zu 79 Prozent vor einer symptomatischen Erkrankung schützen.

Covid: AstraZeneca vaccine 79% effective with no increased blood clot risk – US trial https://t.co/uIvzS7Y0IW — The Guardian (@guardian) March 22, 2021

Der Guardian berichtet auch, dass in der US-Studie auch spezifisch das Risiko für Blutgerinnsel und Hirnvenenthrombosen untersucht wurde - nachdem es in der EU Aufregung um 18 berichtete Fälle unter Geimpften gab. Das prüfende Komitee berichtete, "unter den 21,583 Teilnehmenden, die mindestens eine Dosis des Impfstoffes erhalten haben, konnte kein gesteigertes Risiko für Thrombosen festgestellt werden. Bei der spezifischen Suche nach Hirnvenenthrombosen unter den Teilnehmenden konnten keine entsprechenden Vorkommnisse gefunden werden".

Rekordauslastung an Intensivbetten in Wien

Die Lage in den Intensivstationen in Wien wird zunehmend besorgniserregender. Mit Stand Montag benötigten in der Bundeshauptstadt genau 165 Corona-Infizierte eine intensivmedizinische Betreuung. Das sind um 13 belegte Intensivbetten mehr als noch am Sonntag. Das geht aus Zahlen der Morgenmeldung Wiens über den Krisenstab hervor. Letzten Montag waren es noch 134. Im Vergleich zur 2. Welle seien die Patienten in den Intensivstationen jünger, betonte Nina Brenner-Küng vom Wiener Gesundheitsverbund (Wigev, vormals KAV). Und Patientinnen und Patienten würden wohl wegen der im Osten Österreichs besonders verbreiteten britischen Virusmutation B.1.1.7 rascher vom Normalbett auf der Intensivstation landen.

Über 2.400 Neuinfektionen in Österreich

Bisher gab es in Österreich 516.565 positive Testergebnisse. Innerhalb von 24 Stunden erhöhte sich die Zahl jener Covid-19-Patienten, die auf Normalstationen liegen, um 71. Derzeit befinden sich 1.983 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Zudem kamen weitere 27 Intensivpatienten hinzu. Mittlerweile sind damit 437 Corona-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung. Im Vergleich zu vor einer Woche entspricht das einem Anstieg der Intensivpatienten um 20 Prozent. Problematisch ist hierbei auch, dass die Patienten immer jünger werden und sie länger als bisher auf der Intensivstation liegen.

In den vergangenen 24 Stunden starben 15 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Mittlerweile zählt Österreich 9089 Corona-Tote.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 73

Kärnten: 87

Niederösterreich: 688

Oberösterreich: 254

Salzburg: 157

Steiermark: 265

Tirol: 197

Vorarlberg: 44

Wien: 647

News aus den Bundesländern

Testungen im Raum St. Pölten

Corona-Fälle im Bezirk Kirchdorf

Gesund ernähren in Zeiten einer Pandemie

Corona-Zahlen in Niederösterreich

Zwei Männer landeten in Tirol nach Spaziergang im Gefängnis

Weil sie trotz positiver Corona-Testergebnisse und eines aufrechten Quarantänebescheides "aus Langeweile" einen Spaziergang unternahmen, sind zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren Sonntagabend in Innsbruck letztlich in ihrer Unterkunft festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert worden. Die beiden verstießen zum zweiten Mal gegen den "Absonderungsbescheid", teilte die Polizei am Montag mit. Der Festnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war eine Fahndung vorausgegangen. Nach Abschluss der Erhebungen werde Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet, hieß es. Es liege eine "vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten" vor.

3 neue Teststraßen in Wien

Acht Impfzentren gab es bisher in Wien. Nun kommen drei weitere der ÖGK dazu. Sie befinden sich im Hanusch-Krankenhaus in Penzing, im Gesundheitszentrum Neubau in der Andreasgasse und im Gesundheitszentrum Floridsdorf in der Karl-Aschenbrenner-Gasse. Dort können jeweils 2.000 Personen pro Woche geimpft werden.

So geht es den Jungen mit Corona

Es sieht wirklich nicht gut aus.": Experten und Neubauer Jugendliche im Podcast über Covid-Folgen für die Psyche. Mehr dazu HIER.

Erster virtueller Ostermarkt mit Wiener Produkten

Nach dem ersten virtuellen Adventmarkt im vergangenem Jahr, geht nun der erste Ostermarkt von Regionalis viral. Darin zu finden sind auch einige Wiener Unternehmen. Mehr dazu HIER.

Testpflicht in Tiroler Gemeinde Elbigenalp

Aufgrund hoher CoV-Infektionszahlen ist seit heute eine Testpflicht für die Gemeinde Elbigenalp (Tirol) in Kraft. Alle erwachsenen Personen, die Elbigenalp verlassen wollen, müssen einen negativen PCR- oder Antigen-Test vorweisen. Die Testpflicht gilt vorerst bis Freitag.

Verschärfungen und Lockerungen geplant

Die Bundesregierung entscheidet am Montag über das weitere Vorgehen. Wurden vor drei Wochen noch weitere Öffnungen in Aussicht gestellt, sieht die Lage heute anders aus. Österreich hält aktuell bei einer 7-Tages-Inzidenz von 231,26. Anfang März, als die zaghaften Öffnungsoptionen beschlossen wurden, lag man bei gerade einmal 159,59.

In Medien wurde über eine „Dreiteilung“ des Landes spekuliert – aufgeteilt in die unterschiedlich betroffenen Regionen. So könnte nach Vorarlberg auch in Tirol die Schanigärten ab 27. März öffnen. In der Steiermark und in Kärnten präsentiert sich die Corona-Lage stabil – die Kennzahlen geben aktuell aber keine Öffnungsschritte her. Alles dürfte hier so bleiben wie gehabt. Mit offenem Handel, offenen Schulen und praktizierenden körpernahen Dienstleistern. Gastronomie und Hotellerie sind zu, Kultur- und Sportevents sind tabu.

Handel wieder zu?

Nicht mit Lockerungen, sondern mit gewissen „Nachschärfungen“ wie verlängerten Ferien wird man wohl im Osten Österreichs rechnen müssen. Hier will man verstärkt auf Home Office und Ausreisetests setzen. Die für 27. März angekündigte Gastgarten-Öffnung geht sich wohl nicht aus. Für Wien, Niederösterreich und das Burgenland wurden auch Überlegungen kolportiert, den Handel und die körpernahen Dienstleistungen wieder zu schließen. Auch verpflichtende Tests bei Eintritt der Geschäfte seien im Gespräch. Die Regierung schaffe aktuell die rechtlichen Rahmenbedingungen, um Zutrittstests zu den Geschäften mittels Verordnung vorschreiben zu können.

Wie auch weitere Landesvertreter plädierte Wiens Stadtrat Peter Hacker am Sonntag ungeachtet der Infektionslage für eine Öffnung der Gastronomie im Freien: „Wir können von der Bevölkerung nicht verlangen, monatelang eingesperrt zu bleiben, wir müssen ihr Möglichkeiten bieten, sich unter freiem Himmel zu treffen“, sagte er gegenüber der „Presse“. „Ich bleibe dabei und halte es für machbar, Schanigärten ab Ende März zu öffnen“.

Ausnahmen zu Ostern

Wie schon zu Weihnachten sollen zu Ostern die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen komplett aufgehoben und Kontakt-Beschränkungen gelockert werden. Es durften sich damals maximal zehn Personen aus bis zu zehn verschiedenen Haushalten treffen. Derzeit sind ja wieder nur Treffen von maximal vier Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten zuzüglich minderjähriger Kinder gestattet.

Pendlerin bringt Klage gegen Deutschland ein

Die Grenzsituation, die sich durch die Coronamaßnahmen ergab, führt nun weit über die Spannungen zwischen Tirol und Bayern hinaus. Die Klage und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung einer Unterländer betroffenen Pendlerin, wird jetzt von der Arbeiterkammer Tirol unterstützt. Mehr dazu HIER

Neue Anlaufstelle für Wirtschaftshilfen in Niederösterreich

In den vergangenen Wochen traten vermehrt Fälle auf, wo niederösterreichische Betriebe länger auf Zahlungen des Umsatzersatzes warten mussten. Die COFAG ist zuständig, Fixkostenzuschüsse, Verlustersatz, den Ausfallsbonus sowie Lockdown-Umsatzersatz bereitzustellen. Deshalb fand nun ein „klärendes Gespräch“ mit der COFAG statt. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ)-Präsident Wolfgang Ecker besprachen diese Fälle bei einem gemeinsamen Termin mit COFAG-Geschäftsführer Bernhard Perner.

Platter: "Vorsprung soll nicht leichtfertig verspielt werden"

Die dritte Welle macht auch vor Tirol nicht halt. Der Trend bei den Neuinfektionen geht auch in Tirol in letzter Zeit weiter nach oben. Zwar war die heimische 7-Tages-Inzidenz in den letzten Wochen niedriger als in den meisten anderen Bundesländern, jedoch soll genau dieser Vorsprung jetzt nicht leichtfertig verspielt werden, fordert Landeshauptmann Günther Platter und betont, dass ein negativer Test nur eine Momentaufnahme darstellt. Mehr dazu hier.

Doku zeigt Folgen der Pandemie auf Kinder

Die Psychologin Judith Raunig hat mit der Filmemacherin Patricia Marchart von Schutzfilm gemeinsam an einem Dokumentarfilm über die Auswirkungen der Corona- Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche gearbeitet. „Inhaltlich ging es uns darum, zu zeigen, wie Kinder und Jugendliche den Lockdown erleben und kritische Experten-Stimmen zu Wort kommen zu lassen“, so Raunig. Nun ist der Film zu sehen. Und die Doku zeigt, welch erschreckenden Auswirkungen die Corona-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche haben.

Corona-Maßnahmen haben erschreckende Auswirkungen auf Kinder

Vorarlbergs Landeschef Wallner lehnt Verlängerung der Osterferien ab

Im Ö1-Morgenjournal spricht sich Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) für einen regionalen Fahrplan hinsichtlich der Maßnahmen aus, "immer kombiniert mit intensiven Test-Bemühungen". Die Sorgen von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der sich für eine "Notbremse" und weitere Verschärfungen ausgesprochen hat, seien "ernst zu nehmen", sagte Wallner. Eine mögliche angedachte Verlängerung der Osterferien sei für Vorarlberg "unvorstellbar". Bei anderen Bundesländern seien Verschärfungen im Schulbetrieb aber sehr wohl Thema, so Wallner. Hier sprach sich Wallner statt einer Verlängerung der Osterferien aber für Distance Learning aus.

TUI-Deutschlandchef: Mallorca-Reisen sind sicher

Der Geschäftsführer der TUI Deutschland, Marek Andryszak, hält Befürchtungen der Politik wegen steigender Corona-Ansteckungen infolge von Mallorca-Flugreisen für übertrieben. "Wir werden nicht müde klarzustellen, dass Reisende von Pauschalurlauben kein Risiko bei der Rückkehr nach Deutschland sind. Mehrere Studien haben gezeigt, dass sich die Gäste verantwortungsvoll im Urlaub verhalten und keine höheren Inzidenzen produzieren", sagt Andryszak der Zeitung "Bild".

Auf der Insel gebe es keine Partys, kein Freibier und die Restaurants stünden ab 17 Uhr nur noch für Lieferservice zur Verfügung. "Von den 1.000 Hotels, die im Hochsommer geöffnet sind, werden nicht mal 10 Prozent zu Ostern zur Verfügung stehen."

EU-Kommissar: Brauchen russisches Vakzin Sputnik V nicht

Die EU hat nach den Worten von Binnenmarktkommissar Thierry Breton "absolut keinen Bedarf" für den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V. Man könne bis Mitte Juli eine EU-weite Immunisierung mit Vakzinen aus europäischer Produktion erreichen, sagt Breton dem Sender TF1. Sputnik V ist bisher nicht von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Auf Basis nationalen Vorgehens nutzen zumindest Ungarn, die Slowakei, Tschechien sowie Italien ihn bereits oder wollen ihn nutzen.

EU-Kommissar Thierry Breton sieht "absolut keinen Bedarf" für #SputnikV. Man könne bis Mitte Juli eine EU-weite Herdenimmunität mit den vier bereits zugelassenen Impfstoffen erreichen. Inzwischen werde in 55 Werken in der EU #Corona-#Impfstoff produziert.https://t.co/TMcC7bJRjYpic.twitter.com/pKOTWLMZxD — Krus & Stern (@krus_stern) March 22, 2021

Lehrergewerkschaft fordert Schulschließungen für 2 Wochen

Da die 3. Welle gerade die Schulen und Kindergärten erfasse, spricht sich die Lehrergewerkschaft ÖLI-UG für eine regionale Schließung der Schulen nach Ostern für 2 Wochen und Fernunterricht ohne mögliche Präsenzphasen aus, bis die 7-Tage-Inzidenz wieder auf das derzeitige Niveau Vorarlbergs gesunken ist. Danach soll behutsam geöffnet werden mit regelmäßigen PCR-Gurgeltests in den Ballungsräumen und sensitiven Selbsttests in den übrigen Regionen für alle in der Schule Anwesenden und Beibehaltung aller bisherigen Maßnahmen an den Schulen und Kindergärten. "Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werden in den nächsten Wochen die Sars-CoV-2 Infektionen bei Kindern und Jugendlichen weiter zunehmen. Unter den Kindern werden mehr als 3.000 nach ihrer Infektion am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden und nicht wenige Eltern werden schwer erkranken", warnt ÖLI-UG in einer Aussendung.

Testergebnisse von allen 62 Kindern waren falsch

Nachdem Mitte der Woche 62 Kinder mittels Nasenbohrertest positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, konnte am Sonntag nun endgültig Entwarnung gegeben werden. Alle Testergebnisse waren falsch, keines der Kinder ist infiziert.

Wie Mario Dujakovic, Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, am späten Sonntagnachmittag auf Twitter vermeldete, seien alle PCR-Tests negativ ausgefallen. Lediglich das Ergebnis einer ursprünglich positiv getesteten Pädagogin stehe noch aus. Der Grund für die fehlerhaften Ergebnisse bleibt jedoch unklar. Möglicherweise handelte es sich um Anwendungsfehler oder die Charge an Tests war mangelhaft, mutmaßte der Sprecher.

Abgesehen von jenen Schülern, die mit der Lehrerin Kontakt hatten und vorläufig noch abgesondert werden, gilt am Montag wieder Schulbetrieb.

Deutschland plant Lockdown bis 18. April

In Deutschland soll der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden. Das wird in einem am Sonntagabend bekanntgewordenen Entwurf für die Bund-Länder-Runde am Montag vorgeschlagen. Zugleich wird gefordert, dass die vereinbarte "Notbremse" bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 "konsequent umgesetzt werden soll". Der Entwurf muss noch mit den Ländern, die am Montag mit Kanzlerin Angela Merkel beraten, abgestimmt werden,

RKI meldet 7.709 Neuinfektionen für Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages indes 7.709 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 50 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von heute hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 6.604 Neuinfektionen und 47 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt demnach schon auf 107,3 (nach 103,9 am Vortag).