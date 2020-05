Tag 29 der Lockerungen: Die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen ab 15. Juni wieder geöffnet werden. Schon ab Freitag werde es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) präsentierten am Mittwoch einen Hilfsfonds für gemeinnützige Institutionen. Der 700 Millionen Euro schwere Fonds soll Non-Profit-Organisationen durch die Krise helfen, dazu zählen auch die Bereiche Sport, Kunst, Kultur und soziale Institutionen. Weitere Zuschüsse werden für Unternehmen in Aussicht gestellt, etwa ein Fixkostenzuschuss. In Österreich konnten bisher 15.931 Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen werden. Aktuell gelten 1.069 Personen als erkrankt (Stand 10.00 Uhr).

Kohl und Konserven boomen im Lockdown

Zu Beginn der Corona-Krise sollen die Österreicher vermehrt Konserven und andere haltbare Lebensmitteln gekauft haben. Laut einer Agrarmarktanalyse der AMA waren Kohlgemüse, Gemüsekonserven und Tiefkühlprodukte im ersten Quartal besonders gefragt. Und es wurden so viele Fertiggerichte wie noch nie verkauft (plus 20 Prozent).

Foto: Pixabay

Weniger als 60 Menschen auf Intensivstationen

Die Zahl der Spitalspatienten geht weiter zurück. Laut Zahlen des amtlichen Dashboards und des Gesundheitsministeriums (Stand: 10.00 Uhr), sollen derzeit 188 Menschen in Normalbetten der Krankenhäuser aufgrund einer Corona-Infektion behandelt werden. 55 Intensivbetten sollen Corona-bedingt belegt sein.

Blümel: Mittel stehen ab nächster Woche zur Verfügung

Erst am Montag wurde das 500 Millionen Euro schwere "Wirtshauspaket" vorgestellt, so Blümel. Man wollen nun beide Pakete schnellst möglich umsetzen. Die entsprechenden Anträge sollen heute im Nationalrat vorgelegt werden. Schon ab heute könne man die Richtlinien für den Fixkostenzuschuss online abrufen. Ab nächster Woche soll man diesen dann auch beantragen, so Blümel.

Kogler: 700 Millionen Euro für den Non-Profit-Sektor

Laut Kogler soll es einen 700 Millionen Euro schwerer Fonds gegen, der Non-Profit Organisationen und Vereine zwei Quartale lang unterstützen soll. Die Abwicklung soll über die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS) erfolgen. Die Hilfsleistungen sollen bei der Kostendeckung helfen. Man werde sich mit den Ländern abstimmen Zusammen mit Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sollen nun die notwendigen Richtlinien ausgearbeitet werden.

Kurz: "so viel Freiheit wie möglich"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), erklärte heute in einem Tweet, dass man auch an der Grenzöffnung zu anderen Nachbarländern, wie der Schweiz und Liechtenstein arbeite. Auch die Grenzen zu den osteuropäischen Nachbarländern sollen bald wieder geöffnet werden, sofern es die Infektionszahlen zulassen. Man wolle nach dem Motto "so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkung wie nötig" handeln.





Pressekonferenz "Corona-Unterstützungspakete"

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) werden in Kürze (9.30 Uhr) über "Corona-Unterstützungspakete" informieren.

Kickl: Türkis-Grüne Sterbebegleitung

Türkis-Grün habe mit dem Aushebeln des Epidemiegesetzes zynische Sabotage betrieben, so FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. Die Koalition hätte die Menschen zu Bittstellern und Almosenempfängern degradiert. "Spielen Sie sich nicht ans Lebensretter auf! Sie sind aktive Sterbebegleiter und Totengräber der heimischen Unternehmen!"

Wöginger: Situation nicht verharmlosen

Laut ÖVP-Klubchef August Wöginger, müsse der Beharrungsbeschluss nur gefasst werden, weil die Opposition die aktuellen Corona-Gesetze inmitten einer Pandemie ablehne. Das und die Aussagen Rendi-Wagners entbehre jeder politischen Vernunft. "Wir brauchen diese Regelungen, damit es zu keinen Verzögerungen kommt", so Wöginger. Er hoffe, dass es nie zu einer zweiten Welle komme. "Wo wir nicht dabei sind, ist diese Situation zu verharmlosen!" Die oberste Priorität habe die Gesundheit der Bevölkerung.

Rendi-Wagner: Türkis-Grüne Krisenshow

SPÖ-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner kritisierte heute die Türkis-Grüne Krisenshow der Koalition. Die Infektionszahlen seien zwar recht niedrig, aber dafür sei die Zahl der Arbeitslosen oder Kurzarbeitenden mit 1,8 Millionen sehr hoch. Die Hilfen der Regierung seien zu spät gekommen und zu bürokratisch, so Rendi-Wagner vor dem Nationalrat.



Köstinger: Öffnung zu Italien und Spanien muss warten

Laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sollen in den nächsten Wochen weitere Grenzen zu Nachbarstaaten geöffnet werden. Es werde aber "noch etwas länger dauern", bis Urlaubsreisen nach Spanien oder Griechenland wieder möglich sein werden, so die Ministerin im Ö1-Morgenjournal. Auch"der Flugverkehr wird durchaus weiterhin beschränkt bleiben", so Köstinger. Daher würden zunächst Reisen in Nachbarländer möglich, die man per PKW oder Bahn erreicht könne. Auch die Infektionslage müsse stetig beobachtet werden.





Anschober: kleine und mittelgroße Theater könnten Ende Mai öffnen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellte in einem Interview auf oe24 die Öffnung von kleinen und mittleren Theatern Ende Mai in Aussicht. "Ich kann schon jetzt bis zum 29. Mai einen zweiten größeren Schritt ankündigen, wo es um Kulturveranstaltungen geht, etwa kleine und mittlere Theateraufführungen und ähnliches mehr. Auch das sollte wieder möglich werden. Auch hier unter geschützten Rahmenbedingungen", so der Gesundheitsminister.

Ministerin Köstinger zu den Grenzöffnungen

Laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) soll es bereits ab 15. Mai Erleichterungen bei den Grenzkontrollen geben, etwa für Geschäftsreisen und Familienbesuche. Ab 15. Juni soll dann eine generelle Grenzöffnung folgen, wenn die Infektionslage dies erlaube. Im Ö1-"Morgenjournal" sagte die Ministerin, dass Grenzöffnungen zu Nachbarstaaten vorrangig seien. Österreich bemühe sich Einreisemöglichkeiten für Touristen aus Deutschland so rasch wie möglich wieder zu gewährleisten.



Nationalrat setzt Gesetze durch

Der Nationalrat wird am Mittwoch die vom Bundesrat beeinspruchten Corona-Gesetze durchsetzen. Die vier Gesetzesvorlagen sollen mit Hilfe eines Beharrungsbeschlusses in Kraft gesetzt werden. Größter Streitpunkt sind die Änderungen beim Epidemiengesetz. Mit der Novelle können fortan Rahmenbedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen gesetzt werden.

Grenzöffnung: Deutsch-österreichische öffnet ab 15. Juni offen

Die aufgrund der Corona-Krise geschlossenen Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Schon ab Freitag soll es nur noch Stichproben bei den Kontrollen geben, so das Bundeskanzleramt. Einige kleine Grenzübergänge an den Grenzen zwischen Bayern und Österreich sollen bereits am Mittwochmorgen für Berufspendler, Anrainer und Landwirte geöffnet haben.