Die NEOS zeigen sich aufgrund einer alarmierenden Studie zur psychischen Gesundheit der Jugend besorgt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als ein Drittel der Burschen und fast zwei Drittel der Mädchen eine mittelgradige depressive Symptomatik aufweisen. Außerdem hätten viele der Betroffenen häufig suizidale Gedanken.

ÖSTERREICH. Die Studie zur psychischen Gesundheit der Jugend gibt NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty Anlass zur Sorge. Viele Jugendliche hätten häufig Selbstmordgedanken, so das Ergebnis. Aus diesem Grund fordert Shetty die Bundesregierung auf, hier rasch einzuschreiten und Sofortmaßnahmen zu ergreifen.

Fatale Folgen

"Wenn die ÖVP und die Grünen das Thema psychische Gesundheit der Jugend noch länger ignorieren, wird dies fatale Folgen haben. Das ständige Auf- und Zusperren der Schulen hat dazu geführt, dass unsere Kinder und Jugendlichen den Halt verloren haben. Wenn man sie dann auch noch in der Freizeit schikaniert und ihnen verbietet, sich draußen zu treffen, trägt das nicht zu einer Entspannung bei. Noch immer wird über die Anliegen der Jugend hinweg regiert", hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Längst überfälliger Schritt

Es sei ein guter, wenn auch längst überfälliger Schritt, der Bundesregierung gewesen, ein Jugendstaatssekretariat einzuführen. Bisher habe sich niemand für Jugendliche zuständig gefühlt, so der Jugendsprecher. Die Interessen der Jugend sollten sich auch in der Politik der Regierung widerspiegeln, fordert Shetty: "Ich hoffe sehr, dass das nicht nur eine weitere Marketingmasche der Regierung ist und die Jugendlichen wirklich davon profitieren. Es gibt offensichtlich sehr viel Arbeit für die neue Staatssekretärin und wir werden sie gerne dabei unterstützen. Aber ich fordere von ihr jetzt rasches Handeln. Sie hat keine Einarbeitungszeit, denn die Kollateralschäden der Corona-Pandemie für Jugendliche sind jetzt schon viel zu hoch. Wir fordern, dass jetzt konkrete Sofortmaßnahmen gesetzt werden!"

7-Punkte-Plan zum Schutz der psychischen Gesundheit

Die Aufstockung der Fördertöpfe für psychosoziale Maßnahmen stellen einen ersten Schritt dar, so Shetty. "Aber schlussendlich ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. NEOS haben bereits vor Wochen einen 7-Punkte-Plan zum Schutz der psychischen Gesundheit vorgelegt - man könnte die Maßnahmen sofort umsetzen."