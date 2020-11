Die Corona-Kommission hat am Donnerstagnachmittag wieder getagt. Angesichts der hohen Infektionszahlen hat die Kommission in ihrer Sitzung für alle Bezirke und Regionen Österreichs erneut ein "sehr hohes Risiko" festgestellt.

ÖSTERREICH. Wie die APA aus Teilnehmerkreisen erfuhr, soll sich die Ampelkommission für weiterhin offene Schulen für die unter 14-Jährigen ausgesprochen haben. Der Beschluss fiel einstimmig, lediglich das Bundeskanzleramt enthielt sich. Die Empfehlung, die Kindergärten, Volksschulen sowie die Sekundarstufe 1 (10-14-jährige) möglichst lang offenzuhalten, bleibe aufrecht, heißt es laut APA in dem Beschluss. Bei diesen Betreuungseinrichtungen handle es sich nach den aktuellen Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) weiter nicht um die Treiber des Infektionsgeschehens.

Staffelung der Schul-Öffnungszeiten, Maskenpflicht im Unterricht

Dem Bildungsministerium werden aber weitere Präventionsmaßnahmen empfohlen, um auch den Schulbetrieb für die 10- bis 14-Jährigen weiterhin zu ermöglichen. So sollen Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen, es soll eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auch im Unterricht geben, eine Staffelung der Schul-Öffnungszeiten, eine Nutzung größerer Räume und Sport nur noch im Freien geben.

Wie üblich erfolgt die offizielle Ampel-Schaltung erst am Freitag.

Über 9.000 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag

Am Donnerstag wurden österreichweit 9.262 Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand Donnerstag 9.30 Uhr) gemeldet worden. Das ist der bislang höchste Wert an Neuinfizierten seit Beginn der Pandemie hierzulande. Ein Grund für den Rekordwert könnte die Tatsche sein, dass in die aktuellen Zahlen der AGES Nachmeldungen der vergangenen Tage mit einbezogen wurden.

9.262 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Anschober: Entscheidung fällt in den nächsten 48 Stunden

Gesundheitsminister Anschober schloß am Donnerstag nicht aus, dass die Schulen bereits ab Montag geschlossen sein könnten, wollte sich aber noch nicht festlegen. „Wir haben immer gesagt, wir werden nach zehn Tagen beginnen zu evaluieren. Wir haben heute Tag zehn“, betonte Anschober bei einer Pressekonferenz. In den nächsten 48 Stunden werde man sich intensiv mit der Frage, ob und welche Nachjustierungen es brauche, beschäftigen.

Was für Schulschließungen spricht - und was dagegen