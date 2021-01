In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Wir tickern hier heute bis 14.00 Uhr für dich.

AGES Dashboard:* 385.009 Laborbestätigte Fälle; 28.121 aktive Fälle; Genesene Fälle 350.062; (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 13.01.2021 0.00 Uhr).

Von Donnerstag auf Freitag wurden 1.528 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 66 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 6.987 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben .

wurden verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen weitere hinzu. Bisher sind in Österreich . In Österreich benötigten am Freitag 337 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen.

und lagen auf Intensivstationen. In Wien startet am Freitag die erste Großimpfaktion. Dann sollen Personen aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich geimpft werden.

startet am die erste Dann sollen Personen aus dem geimpft werden. Am Wochenende will die Regierung über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns bzw. über mögliche Öffnungsschritte ab 25. Jänner entscheiden.

will die über eine bzw. über entscheiden. In Österreich sollen noch im ersten Quartal rund 600.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft werden .

gegen das Corona-Virus In ganz Österreich bleibt die Corona-Ampel auf Rot. Die Lage sei wegen der neuen Virus-Varianten zu unsicher, so die Kommission.

Bisher gab es in Österreich 390.788 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (15. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 6.987 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 365.214 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.042 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 337 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 72

Kärnten: 107

Niederösterreich: 281

Oberösterreich: 263

Salzburg: 129

Steiermark: 197

Tirol: 97

Vorarlberg: 88

Wien: 294

PK: "Suche nach SARS-CoV-2 Mutationen in Österreich und Europa"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) informiert gemeinsam mit Dr. Andreas Bergthaler vom Research Center for Molecular Medicine und der Virologin und Impfstoffexpertin Dr.in Christina Nicolodi über den aktuellen Stand des Screenings auf Mutationen des SARS-CoV-2 in Europa und Österreich. Vorgestellt werden Methoden und Maßnahmen, um "B.1.1.7" umfassend auf die Spur zu kommen. Zudem gibt es ein aktuelles Update zur Mutationssituation in den Nachbarländern und in Österreich und was die Mutante für unser Leben in Corona-Zeiten bedeutet.

Anschober: "Es wird in den kommenden Wochen nicht leichter werden"

"Es wird in den kommenden Wochen nicht leichter werden", fürchtet Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). In Österreich beträgt der effektive Reproduktionsfaktor derzeit 0,97. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz sei noch zu hoch: "Die aktuellen Maßnahmen wirken, aber wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen und müssen".

Trendwende bei der Impfbereitschaft

Bei der Impfbereitschaft gebe es eine Trendwende, meint Anschober. Die Leute merken, dass die Verträglichkeit der Impfstoffe gut ist. Daher melden sich nun mehr Menschen an als erwartet. In der kommenden Woche soll die erste Impfrunde abgeschlossen werden. Dreieinhalb Wochen später folgt dann die Injektion der zweiten Dosis durch.

Virus-Mutation: 100 Verdachtsfälle in Österreich

Die Situation werde in ganz Europa "sehr ernst" genommen. Inzwischen schätze man, dass rund 15 Prozent der Corona-Fälle in der Slowakei auf die Virus-Mutation zurückzuführen seien. Österreich sei keine Insel, sagt Anschober. Daher werde die Variante auch in Österreich ankommen. Momentan gehe man im Land von rund 100 Verdachtsfällen aus. Schrittweise sollen alle positiven Ergebnisse auf Mutationen untersucht werden,

Aus diesem Grund werde man nun ganz Österreich "wie eine dunkle Scheune" ausleuchten. Zudem gebe es Grenzkontrollen, Einreisebeschränkungen und Landeverbote für Flieger aus Großbritannien.

Bergthaler: "Variante schon breitflächiger in Österreich"

Andreas Bergthaler vom Reserach Center for Molecular Medicine beginnt mit einem Überblick. In Österreich gebe es derzeit etwa 100 Verdachtsfälle. Dabei handele es sich nicht nur um wenige einzelne Cluster. "Die Variante "B.1.1.7" dürfte sich schon breitflächiger in Österreich befinden", sagt Bergthaler.

Wenn man davon ausgehe, dass die neue Variante 50 Prozent ansteckender sei, dann könne man nach einem Monat eine mögliche Verachtfachung der Fälle errechnen, mahnt der Forscher.

Salzburger Haus- und Zahnärzte werden ab Mitte Februar geimpft

Das Land und die Ärztekammer Salzburg einigten sich am Donnerstag auf einen Zeitplan für die Impfung der niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und von besonders gefährdeten Mitarbeitern des Roten Kreuz und des Samariterbunds. Das medizinische Personal werde außerhalb der Spitäler geschlossen in der Woche ab 15. Februar geimpft, teilte das Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit. Die Impfungen sollen in 300 Ordinationen abgewickelt werden.

Monatelanger Schutz nach Erkrankung

In Österreich haben sich bisher knapp 390.000 Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie bestätigt mit dem Virus infiziert. Nun weisen Immer mehr Studien darauf hin, dass Betroffene danach zumindest sechs bis acht Monate immun bleiben, erklärte Daniela Weiskopf vom La Jolla Institute for Immunology (USA) bei einem AGES-Online-Expertengespräch am Donnerstag.

Tourismusbetriebe müssen um baldiges Aufsperren bangen

Mitte Jänner ist der Wintertourismus in Österreich wegen Corona noch immer nicht angelaufen. "Wir haben den Lockdown, wir haben die Weihnachtsfeiertage gehabt - es hat sich nichts abgespielt", klagt der Branchensprecher in der Wirtschaftskammer Österreich, Robert Seeber. Der drängt nun auf eine zügige Öffnung der Betriebe. "Es sieht jetzt so aus, dass wir am 25. Jänner durchstarten können". Die Branche hofft nun auf ein baldiges Ende der behördlichen Schließungen.

Demos mit über 30.000 Teilnehmern am Samstag in Wien

Am kommenden Samstag sind in Wien mehrere Anti-Corona-Demonstrationen mit insgesamt über 30.000 Teilnehmern angemeldet worden. Die Wiener Polizei wird auf die Einhaltung der Masken- und Abstandspflicht achten. Auch die Auflösungen der Versammlungen schließt die Polizei nicht aus, berichtet die APA. Zudem werden verfassungsmäßig geschützte Einrichtungen zusätzlich überwacht und auch ein Platzverbot im Bereich der beiden Parlamentsgebäude ist angedacht, so die Wiener Polizei.

Die größte Versammlung zum Thema "Corona und die Wirtschaftsfolgen" findet von 14 bis 19 Uhr im Bereich des Heldenplatzes statt. Hier werden bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet.

Wieder mehr als 9.000 Neuinfektionen in Israel

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel weiterhin sehr hoch. Das Gesundheitsministerium des Landes teilte am Freitag mit, dass binnen 24 Stunden 9.172 weitere Fälle registriert wurden. Damit wurde bereits den vierten Tag in Folge der Wert von 9.000 überstiegen wurde. Insgesamt wurde dieser erst fünf Mal in Israel überschritten. Der Rekord stammt mit 9.710 Neuinfektionen vom vergangenen Montag.

Israel steckt mitten in einer dritten Corona-Welle. Daher gilt seit einer Woche ein zweiwöchiger harter Lockdown. Zudem gibt es auch Maßnahmen, die die Bewegungsfreiheit einschränken. So darf man das eigene Haus oder die eigene Wohnung nur in einem Umkreis von 1.000 Metern verlassen. Allerdings rechnen Experten mit baldigen Effekten der vor knapp einem Monat angelaufenen Impfkampagne. Bisher erhielten mehr als zwei Millionen Menschen Israel ihre erste Impfdosis.

Italien will Skipisten-Öffnung auf 15. Februar verschieben

Die Regierung im Nachbarland Italien will die für 18. Jänner geplante Öffnung der Skipisten auf den 15. Februar verschieben. Möglich machen soll dies eine am Samstag in Kraft tretende neue Verordnung. Damit gibt die Regierung dem Druck des Wissenschafter-Komitees nach, das das italienische Gesundheitsministerium im Umgang mit dem Corona-Virus berät.

Eigentlich hatte die Regierung vor den Weihnachtsfeiertagen eine Corona-Verordnung beschlossen. Diese sah eine Schließung der Skianlagen bis 7. Jänner vor. Diese wurde schon einmal bis 18. Jänner verlängert. Nun soll die Öffnung der Skipisten erneut verzögert werden.

Corona-Ampel bleibt im ganzen Land bei Rot

In ganz Österreich bleibt die Corona-Ampel auf Rot. Die Ampel-Kommission wollte auch diese Woche keine Orange-Schaltung wagen. Die Lage sei wegen der neuen Virus-Varianten zu unsicher, so die Begründung der Kommission. Diesmal hätten sogar acht Bezirke, darunter auch Wien und Innsbruck-Stadt, die vom Gremium vorgesehenen Kriterien erfüllt.

Erste große Impfkampagne in Wien beginnt

In Wien beginnt am Freitag die erste große Impfkampagne gegen das Corona-Virus. Im Rahmen der Aktion sollen an den kommenden vier Tagen etwa 11.000 Menschen in der Messe Wien ihre erste Corona-Impfung erhalten. Dabei ist der Großteil der Impfdosen für niedergelassene Ärzte und deren Mitarbeiter vorgesehen. Allerdings sollen auch Personal von Rettungsdiensten und der mobilen Pflege sowie einige Hebammen geimpft werden.

Mehr als zwei Millionen Infektionen in Deutschland

Im Nachbarland Deutschland infizierten sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie schon mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Virus. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen 22.368 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Damit stieg die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Deutschland auf 2.000.958 (Stand: 15.01., 00.00 Uhr).

Bis Ende März sollen 600.000 Menschen in Österreich geimpft sein

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte am Donnerstag Impfungen gegen das Corona-Virus für "etwa 600.000 Menschen" in Österreich an. Diese sollen noch im ersten Quartal erfolgen. Bisher seien 180.000 Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer und 10.000 Impfdosen von Moderna nach Österreich geliefert worden, so Anschober. Bis Ende des Quartals sollen rund 1,2 Millionen Impfdosen der beiden Impfstoffhersteller nach Österreich geliefert werden.

Ab Freitag: Nach Österreich Einreisende müssen sich im Voraus registrieren

Ab Freitag müssen sich alle nach Österreich Einreisenden Personen im Voraus online registrieren. Das gilt auch für österreichische Staatsbürger. Die geltende Quarantänepflicht bleibt ebenfalls bis auf Weiteres aufrecht. Ein Freitesten ist frühestens nach fünf Tagen möglich. Ausnahmen bei der Quarantäne und der Registrierungspflicht gibt es für Pendler, Durchreisende sowie Personen, die wegen einer dringenden nicht verschiebbaren Familienangelegenheit einreisen.

Viele Nachmeldungen: 3.510 Corona-Neuinfektionen

*Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat das Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums übernommen. Dadurch gibt es zahlreiche Änderungen. Die Zahlen werden nun nicht mehr stündlich, sondern einmal täglich um 00.00 Uhr aktualisiert. Aufgrund der Umstellung kann es zu größeren Zahlendifferenzen kommen. Dafür lassen sich aber Daten auf Bundeslandebene genauer darstellen.