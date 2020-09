Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gab am Dienstag eine Erklärung zur Corona-Virus-Situation in Österreich ab und reagierte auf Kritik. Thema war der "Start von Phase 4 bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich". Die bereits erwarteten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen werden wohl erst morgen in koalitionärer Eintracht verkündet werden.

ÖSTERREICH. In Österreich ist die Zahl der Infektionen in den vergangenen Wochen erneut gestiegen. Momentan sind 3.479 aktive Fälle gemeldet. Davon werden 154 Patienten werden in Spitälern betreut.

Österreich kam bisher gut durch die Pandemie

In Österreich gebe es global gesehen sehr wenige Tote. Das hänge auch mit dem großartigen Gesundheitssystem in Österreich zusammen. Man hätte ab Mitte März "die richtigen Maßnahmen gesetzt". Man könne "stolz auf die Bewohner dieses Landes" sein, die die Maßnahmen sehr gut umgesetzt und Verantwortung übernommen haben. Nun gehe es darum diese Säulen des Erfolgs erneut umzusetzen. Nur so könne Österreich auch gut durch die nächsten schwierigen Monate kommen. Anschober sagt er sei zuversichtlich, dass dies gelingen werde.

91 Verordnungen

91 Verordnungen habe man in den letzten sechs Monaten erlassen. Davon sind "drei in die Kritik gekommen", so Anschober. Zudem hat es 333 schriftliche Anfragen gegeben, "auch da geht sehr sehr viel Zeit und Energie drauf". Über 500.000 Anrufe sind bei der AGES eingegangen. Die Gesundheitsnummer "1450" hat sogar 1,5 Millionen Anrufe entgegengenommen.

Zahlen "zu früh, zu hoch"

Er war in Rom als Landeshauptmann Platter ihn über zwei Fälle in Tirol informiert habe, so Anschober. "Das war der Beginn dieser Pandemie in Österreich. Österreich ist keine Insel. Weltweit gebe es nun 25 Millionen bestätigte Fälle. "Pandemie heißt Zeitdruck, rasch entscheiden. Die Maßnahmen haben eindrucksvoll gewirkt, weil die Bevölkerung mitgewirkt hat." Die erste Welle konnte Österreich bisher gut kontrollieren, doch heute stehen wir bei 204 Neuinfektionen. "Diese Zahl ist zu früh zu hoch," so der Gesundheitsminister.

Es geht in die richtige Richtung

Das Virus ist wieder da, sagt Anschober. Für ihn sei das aber nicht beunruhigend, weil man wisse, woher es komme. Die erhöhten Zahlen seien nachvollziehbar und kämen aus vielen kleinen Clustern im Familienbereich usw.. Auch bei den Reiserückkehrern gab es hohe Zahlen. "Das ist nicht der prioritäre Grund für erhöhte Zahlen", sagt Anschober. Trotzdem habe man mit Reisewarnung und Testungen auf diese Entwicklung reagiert. "Diese Notbremse hat funktioniert. Das geht in die richtige Richtung."

Phase 4 beginnt

Im Herbst und Winter wird das Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen steigen. Das Virus "liebt" schlecht durchlüftete Räume, so Anschober. Außerdem "kommt die Grippe dazu". Daher setze man in Phase 4 der "zentralen Basismaßnahmen" wieder auf Hygiene, Abstand und Mund-Nasenschutz. Der MNS wird wieder ein "wichtiger Begleiter, weil diese Maßnahmen auch gegen Infektionskrankheiten wirksam sind". Anschober rechnet mit dem Grippehöhepunkt zwischen Dezember und März. Die Phase 4 birgt das "Risiko einer zweiten Welle", sagt Anschober.

Corona-Ampel ab Freitag

Künftig werde man in Österreich nicht mehr auf einzelne Zahlen starren. Die Ampelfarbe werde sehr wohl Infektionszahlen, aber auch die Zahl der Testungen berücksichtigen, so Anschober. Ein weiterer Indikator wird die Cluster-Analyse sein. "Damit wir eingreifen können. Fünf Cluster, wo man die Ursache kennt, sind weniger gefährlich als einer, über den man nichts weiß." Den vierten Indikator stellen Fragen des Gesundheitssystems dar. Hier werden auch Spitals-Kapazitäten berücksichtigt. Für die Corona-Ampel wird es eine eigene Homepage geben.

Kein Lockdown bei rot

Anschober erklärt die Ampelfarben und die neue "Risikokultur". Künftig werde anhand des Gesamtrisikos entschieden. Grün entspricht einer kontrollierbaren Situation, gelb der eines stärkeren Risikos, orange ein noch höheres Risiko und rot einem sehr hohen Risiko. Dennoch werde es bei Rot keinen Lockdown geben.

"Wintertourismus wird möglich sein"

Beim Wintertourismus brauche man neue Regeln. Um die Grundstandards in Südtirol, der Schweiz, Frankreich und Österreich besser vergleichbar zu machen, kündigt Anschober über Österreich hinausgehende Pläne für die Zusammenarbeit an. Bis Ende September soll das Gesamtkonzept für Tourismus kommen. "Wintertourismus wird möglich sein."

Normaler Schulbeginn

"Wir wollen möglichst einen normalen Schulbeginn haben", so Anschober. Auch Faßmann sei dieser Meinung. "Es wird keine großen Schulschließungen mehr geben. Wir sind jetzt gut vorbereitet und wissen, wir wir reagieren."

Veranstaltungen

Seit 1. September sind größere Veranstaltungen wieder möglich. Das werde man sehr genau beobachten. Notfalls "müssen wir eingreifen, aber wir wollen (Anm. der Kultur) eine Chance geben".

Erste Impfungen möglicherweise im Jänner

Die Phase 4 werde wohl im "Jänner, Februar in eine neue Phase, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreffen" übergehen. Wenn es bis dahin Zusagen der Impfstoffproduzenten gebe und diese rechtzeitig genehmigt werden, "dann könnten wir bereits im Jänner mit ersten Impfungen gegen Corona in Österreich starten. Also mitten in der Grippezeit".

Kritik essentiell

Anschober reagiert auf die Kritik der letzten Wochen. Er meint Kritik sei essentiell in einer Demokratie. Von konstruktiver Kritik könne man lernen. Dennoch sei ihm Lob lieber, scherzt der Minister. Künftig verspricht er besser zuzuhören und Dialog zu führen. Er will auch den Kontakt mit Nationalrat und Bundesrat intensivieren.

Verschärfungen

ORF-Journalist Fritz Dittlbacher fragt, was Kanzler Kurz für den Mittwoch angekündigt hat. Folgen dann die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen? Anschober bittet hier um Geduld. Er meint, dass man das morgen werde morgen in koalitionärer Eintracht verkünden werde.