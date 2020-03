In Wien gibt es vier neue Fälle von Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Damit steigt die Zahl der Infizierten Personen in Österreich auf insgesamt 14 an. Der Einsatzstab von Gesundheits- und Innenministerium gab dies im Zuge einer Pressekonferenz am Sonntag bekannt. Das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigte dies. Für die Bekämpfung des Virus sei ein faktenbasiertes Vorgehen notwendig sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

ÖSTERREICH. Am Sonntag demonstrierten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Einigkeit. In der ORF-Sendung "Im Zentrum" sagte Anschober, dass man eine gemeinsame Strategie der Bundesregierung mit den Ländern und der Opposition benötige. "Jetzt ist nicht die Zeit für Kritik an der Regierung", hieß es von Rendi-Wagner.

Rendi-Wagner erklärte in der Sendung, dass das Coronavirus erst vor einigen Wochen bekannt wurde. Die Menschen hätten sich nicht wie bei der jährlich auftretenden Grippewelle darauf einstellen können. "Und das macht Angst", so die SPÖ-Chefin. Österreich hätte aber in den vergangenen 20 Jahren bereits mehrere Gesundheitsbedrohungen abwenden können, wie zum Beispiel SARS. Man müsse nun mit der Informationskampagne Vertrauen schaffen. "Wir müssen Schulter an Schulter zusammenstehen", so Rendi-Wagner. In Österreich hätte man außerdem ein "ganz anderes Infektionsüberwachungssystem" als in Italien. Daher zeigte sich die Politikerin optimistisch und geht in Österreich nicht von einer Ausbreitung des Virus wie in Italien aus.

Auch Gesundheitsminister Anschober betonte, dass bei der Bekämpfung des Coronavirus ein faktenbasiertes Vorgehen nötig sei. Man wolle von "Fall zu Fall entscheiden", ob man, wie in der Schweiz, Großveranstaltungen absagen wolle. "Wir haben einen Leitfaden für Veranstalter herausgegeben. Es ist von Fall zu Fall zu entscheiden", so Anschober. Unterstützung erhält er von Innenminister Nehammer, der sagte: "Die Entscheidung, ob eine Großveranstaltung abgesagt wird oder nicht, ist keine Daumen-hoch-Daumen-runter-Entscheidung". Es sei außerdem nicht angebracht die Universitäten zu schließen. "Unis zu schließen, ist ein politischer Showeffekt, und dafür sind wir nicht zu haben", so Anschober und Nehammer.

Drei Möglichkeiten

Laut Anschober gebe es derzeit drei Möglichkeiten, wie sich die Coronavirus-Lage entwickeln könne. Alle drei Szenarien seien für Experten gleich wahrscheinlich. Die erste Möglichkeit: Es kommt zu einer Eindämmung des Virus und es kann sich nicht weiter ausbreiten. Die zweite Möglichkeit: Das Virus breitet sich weltweit unkontrolliert aus und es kommt zu einer Pandemie. Die dritte Möglichkeit: Das Virus verhält sich ähnlich wie die Grippe und kommt jährlich in Wellen zurück. Daher benötige man nun eine gemeinsame Strategie der Bundesregierung mit den Ländern und auch der Opposition. Man müsse Zeit gewinnen, um Spitalskapazitäten zu erhöhen, spezifische Medikamente und schließlich einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, so der Gesundheitsminister.

