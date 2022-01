Der Nationalrates hat am Donnerstag im Hauptausschuss die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung um weitere zehn Tage verlängert. Der Lockdown für Ungeimpfte wird damit fortgeführt und auch die Wohnzimmertests werden wieder zugelassen.

ÖSTERREICH. Selbst abgenommene Tests, etwa am Arbeitsplatz, sollen damit wieder anerkannt werden. Einzige Voraussetzung: die Tests müssen von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein. Gelten werden die Wohnzimmertests wie normale Antigentests 24 Stunden.

Keine gratis Wohnzimmer-Tests über Apotheken

"Die Verteilaktion des Bundes von gratis Wohnzimmer-Tests über die Apotheken wird nicht fortgesetzt", teilte allerdings die Österreichische Apothekerkammer am Donnerstag per Aussendung mit. In den Apotheken gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch keine kostenlosen Wohnzimmer-Tests.

Nicht gültig sind die Wohnzimmertests in Wien.

Foto: Peter Pock

hochgeladen von Agnes Czingulszki (acz)

Die Entscheidung, ob es in den einzelnen Bundesländern zur Wiedereinführung von Gratiswohnzimmertests kommen wird, welche Gültigkeit diese haben werden und ob diese Verteilung über die Apotheken erfolgen wird, stehe noch aus, teilte die Apothekerkammer mit.

In Wien sollen die Wohnzimmertests allerdings weiterhin nicht gelten. Man setzt weiterhin auf das bewerte PCR-Testsystem „Alles gurgelt“. Auch aus Niederösterreich hieß es, das sei noch nicht notwendig. Mehr dazu im folgenden Beitrag.

