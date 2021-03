In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Wir tickern hier heute bis 14.00 Uhr für dich.

Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:* 501.389 Laborbestätigte Fälle; 41.655 aktive Fälle; Genesene Fälle 450.954; Testungen 19.277.527 (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 18.03.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 3.357 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 26 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 8.982 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben.

In Österreich benötigten am Donnerstag 386 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen.

und lagen auf Intensivstationen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Donnerstag die Ergebnisse ihrer Untersuchung des Impfstoffes von AstraZeneca bekanntgegeben. Die Behörde bezeichnete das Vakzin als "sicher und wirksam", der Nutzen sei größer als die Risiken. Daraufhin nahmen zahlreiche EU-Staaten, darunter auch die Nachbarländer Deutschland und Italien die Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin wieder auf.

AstraZeneca darf in Österreich weiter verimpft werden

Am Donnerstag empfahl die Europäische Arzneimittelagentur EMA die weitere Verwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. In Österreich hat sich das Nationale Impfgremium dieser Meinung angeschlossen und empfahl die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca unverändert fortzusetzen. "In Anlehnung an die Beurteilung der EMA wird empfohlen, das Impfprogramm unverändert fort zu setzen", hieß es am Donnerstagabend. Es gebe keine Verbindung zwischen dem Impfstoff und einem Anstieg des Gesamtrisikos für Blutgerinnsel (thrombo-embolische Ereignisse), hieß es. Mehr.

Die Infos des Vortags:

Kurz und Anschober begrüßen EMA-Empfehlung

EMA-Direktorin Cooke: "Vakzin sicher"