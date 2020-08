Aufgrund der Corona-Krise ist die Zahl der Asylansuchen im ersten Halbjahr gesunken. Im Juni soll es erstmals wieder zu einem Anstieg der Ansuchen in Österreich gekommen sein.

ÖSTERREICH. Anfang des Jahres, vor der Corona-Pandemie, stiegen die Anträge auf Asyl noch stark an. Mit dem Aufflammen der Pandemie kam es dann zu einem deutlichen Rückgang der Asylansuchen in Österreich. Im Juni kam es nun erstmals wieder seit Corona-Beginn zu einem Plus bei diesen.

Jänner antragsstärkster Monat

Laut Innenministerium soll es zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 5.424 Anträge auf Asyl gegeben haben. Das berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Mittwoch. Im Vorjahr lag diese Zahl während des Vergleichszeitraums noch bei 6.030. Das entspricht einem Minus von 9,8 Prozent. Der antragsstärkste Monat soll der Jänner gewesen sein. Dann soll es 1.504 Ansuchen gegeben haben, was einem Plus von 43 Prozent entsprach.

Geringste Monatszahl des Jahrtausends

Ab Jänner verringerte sich die Zahl der Anträge allerdings kontinuierlich. Im April wurde schließlich der vorläufige Tiefstwert erreicht. Während des Shutdowns soll es nur 338 Anträge gegeben haben. Das wäre die geringste Monatszahl an Asylanträgen in diesem Jahrtausend. Im Juni erreichte die Zahl der Anträge dann 1.036 und damit 25 mehr als im Vorjahresmonat.

Keine Änderung bei Herkunft

Trotz dieser Wellenbewegung bei den Antragszahlen scheint es keine Änderung bei der Herkunft der Asylsuchenden zu geben. Syrer (1.687) und Afghanen (1.085) sind am häufigsten vertreten. 2020 sollen bisher 3.345 positive Asylentscheidungen getroffen worden sein. 1.018 mal wurde subsidiärer Schutz erteilt, humanitäre Aufenthaltstitel wurden gut 900 Mal vergeben.