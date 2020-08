Mitten in der Krise wurden an das AUA-Management Boni im Gesamtvolumen von 2,9 Millionen Euro ausgezahlt. Währenddessen mussten sich viele Passagiere für eine Ticketrückerstattung für ausgefallene Flüge über Monate hinweg gedulden. Finanzminister Blümel zeigt sich am Dienstag über das Vorgehen verärgert: Die Handlungsweise lasse "jede Sensibilität vermissen".

ÖSTERREICH. Am Dienstag meldete sich auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in der Debatte rund um Prämien für die AUA-Spitze zu Wort: „Diese Vorgangsweise ist für mich unverständlich", so Blümel in Richtung AUA. "Wir haben ein sehr gutes Paket geschnürt, um Arbeitsplätze zu sichern und dem Standort eine Perspektive zu geben. Für das laufende Geschäftsjahr wurde in der Richtlinie ausgeschlossen, dass Staatshilfen für Boni, Ausschüttungen oder dergleichen verwendet werden", erklärte der Finanzminister. Auch wenn die aktuelle Thematik das Jahr 2019 betreffe, lasse diese Handlungsweise "jede Sensibilität vermissen", übte er Kritik.

Blümel weiter: "Ich erwarte, dass der Vorstand seiner Verantwortung gerecht wird, eine Lösung dafür findet und darüber hinaus, dass die ausständigen Erstattungen der Ticketpreise durch die AUA umgehend erledigt werden.“

Gewerkschaft fordert "Boni-Auszahlungsverbot“

Die AUA argumentiert, dass die Zahlungen für 2019, nicht für das Coronavirus-Jahr 2020 seien. Auf wenig Verständnis stoßt das bei der Gewerkschaft vida. Sie fordert am Dienstag ein Boni-Auszahlungsverbot für Top-Manager der AUA. "Die hart arbeitenden Steuerzahler können ihrem Geld wohl nur mehr nachwinken, wie es mit den Top-Managern der AUA davonfliegt“, übte Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, scharfe Kritik. Die Boni-Regelung knüpfe zwar an Leistungen aus dem Vorjahr an, wo die Corona-Krise noch nicht absehbar war. Jedoch bleibe zu hinterfragen, ob solche Managementzahlungen gerechtfertigt seien, zumal auch Konsumenten auf die Rückerstattung ihre Ticketkosten warten und die Mitarbeiter reduzierte Gehälter in Kauf nehmen müssten, so Hebenstreit.

Die Regierung sieht der vida-Vorsitzende jetzt gefordert: Diese müsse sich endlich damit auseinandersetzen, ob parallel zum Kassieren von Staatshilfe nicht endlich ein "Boni-Auszahlungsverbot“ für das Management zur Bedingung gemacht werden müsste.