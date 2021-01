Die zuständigen Fachminister gaben am Sonntagnachmittag weitere Details zu Coronamaßnahmen bekannt. Neue Wirtschaftshilfen gibt es zusätzlich zum Fixkostenzuschuss.

ÖSTERREICH. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erklärte zu Beginn, dass die Mutation eine Hiobsbotschaft für das ganze Land, auch die Unternehmer in Österreich sei. Die finanziellen Auswirkungen sollen abgefedert werden. 2,4 Milliarden Euro sind bisher über den Umsatzersatz an Unternehmen überwiesen worden, „sehr rasch und unbürokratisch“, wie Blümel meinte. Zusätzlich zum Fixkostenzuschuss wird es nun einen 30-prozentigen Ausfallersatz bis 60.000 Euro geben. Das ist für jeden Monat bis zum Ende der Krise gültig. Angeben müssen Betriebe dafür die Summe der Einnahmen aus den Vormonaten, "dann fließt das Geld", so Blümel.

Antragstellung ab 16. Februar möglich

Der Ausfallsbonus werde für alle Unternehmen gelten, die direkt oder indirekt wegen Geschäftsschließungen keinen Umsatz machen können. Er ist erstmals mit 16. Februar 2021 für den Jänner beantragbar und ist dann immer jeweils ab 16. des folgenden Monats möglich. Der Härtefallfonds wird bis Juni verlängert, so Blümel. Steuerstundungen wurden bis März verlängert.

Köstinger hofft, dass sich die Mitarbeiter der Hotelier, Gastronomie und dem Veranstaltungsbereich impfen lassen.

Foto: Christopher Dunker/BKA

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erklärte als nächste: "Wir müssen alle die nächsten Wochen noch die Zähne zusammenbeißen, durchhalten und zusammenhalten". Die Ministerin nannte drei Perspektiven für den Tourismus:

Die konsequente Einhaltung der Maßnahmen. "Null Verständnis" habe sie für schwarze Schafe, also für alle die sich Schlupflöcher suchen. Vereinskonstruktionen oder Forschungsveranstaltungen verurteilte Köstinger. "Diese wenigen gefährden die Existenz von vielen". Die Testungen werden fortgesetzt, die Öffnungsschritte werden in Kombination mit Tests erfolgen. Köstinger hofft, dass sich die Mitarbeiter der Hotelier, Gastronomie und dem Veranstaltungsbereich impfen lassen.

Schulen bleiben bis 8./15. Februar zu

Die Schulen wären bereit zu öffnen, aber "die britische Mutation hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). "Die Schule beginnt nicht am 25. Jänner sondern in Wien und Niederösterreich am 8. Februar im Schichtbetrieb", in den anderen Bundesländern am 15. Februar, so Faßmann. Die Schulen enden mit den Semesterferien, die Schulnachrichten werden bis dahin erstellt. "Derzeit ist nicht die Zeit der Härte sonder die Zeit der Milde", sagte Faßmann. Er ersuche, Schulnachrichten mit Toleranz zu lesen. Kinder sollten nur zur Betreuung geschickt werden, wenn es nicht anders möglich sei, erklärte der Minister.

Er müsse dafür Sorge tragen, dass der Kollateralschaden begrenzt werde. Man schnüre daher ein pädagogisches Hilfspaket. Ab Februar gebe es zusätzliche Förderklassen um Schülern zu helfen, die Rückstände aufzuholen. Die schulpsychologischen Beratungsstellen werden auch im verlängerten Lockdown geöffnet sein. "Alle, die es brauchen, werden eine persönliche Beratung erhalten", versprach Faßmann. Man werde auch virtuelle Beratungsgespräche anbieten.

Kein Datum für Neustart von Kulturveranstaltungen

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer erklärte, man müsse noch länger auf Kulturveranstaltungen verzichten. Es gebe auch kein Datum für den Neustart, es werde ein langsames Öffnen mit Einschränkungen sein, so Mayer. Ihr sei bewusst, dass das für alle Beteiligten "sehr zermürbend ist. Leider lässt die Pandemie aber nichts anderes zu", sagte Mayer. Besser sieht es bei Museen, Ausstellungen, Bibliotheken und Büchereien aus. Sie können gleichzeitig mit dem Handel am 8. Februar aufsperren. Besucher müssen dann eine FFP2-Maske tragen.

Foto: Christopher Dunker/BKA

Die Hilfsmaßnahmen werden auch für den Kulturbereich gelten. Der 15-prozentige Ausfallsbonus gelte etwa auch für Kinos und Kabarettbühnen, Agenturen, Filmverleiher und andere Branchen im Kulturbereich. Der Ausfallsbonus ist nicht an eine Öffnung gebunden. Auch Betriebe, die offen stehen, aber Umsatzausfälle verzeichnen, können den Bonus beanspruchen. Viele Einrichtungen sind aber als gemeinnützig statuiert. Sie sollen Unterstützungen aus dem NPO-Fonds bekommen.

Am härtesten seien die freischaffende Künstler getroffen, sagte Mayer. Alle Unterstützungsmaßnahmen werden für diese bis Ende Juni über den Härtefallfonds und Covid-19-Fonds der Sozialversicherung verlängert. Sie werden aufgestockt, wenn notwendig.

Kogler: "Müssen Gesundheitssystem schützen"

„Wir wollen unser Gesundheitssystem schützen“, sagte Vizekanzler Werner Kogler(Grüne) zu Beginn der Pressekonferenz, „und damit schützen wir auch Menschen". „Bitte leisten sie ihren Beitrag, auch wenns schon nervt“, fügte Kogler hinzu. Ab Ostern werde eine andere Zeit kommen. Es sei die letze Etappe eines Langstreckenlaufs, man bekomme aufgrund der Mutation auf den letzen Kilometern Gegenwind. "Aber wir können es schaffen, wir werden es schaffen“, betonte Kogler.

Lockdown bis 8. Februar verlängert