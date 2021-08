Die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja ist am Mittwochnachmittag in Wien gelandet. Sie dürfte allerdings im Anschluss gleich nach Warschau weiterreisen, hieß es aus dem Außenministerium zuvor.

ÖSTERREICH. Die 24-Jährige, die der belarussischen Opposition zufolge "gewaltsam" zur Rückkehr nach Minsk gezwungen werden sollte, will nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren und hatte für Polen ein humanitäres Visum erhalten.

Das österreichische Innenministerium sicherte der Sportlerin am Mittwoch Unterstützung zu. Timanowskaja könne auf die Hilfe aus Österreich zählen. Die Polizei werde sich um ihre persönliche Sicherheit kümmern und sie in einen separaten Transitbereich bis zu ihrem nächsten Flug bringen, hieß es.

Konsulatsmitarbeiter hätten die Flugroute der belarussischen Sprinterin aufgrund von Sicherheitsbedenken geändert, hieß es aus Kreisen der belarussischen Gemeinschaft.

hochgeladen von Markus Leshem

Flugroute aus Sicherheitsbedenken geändert

Ursprünglich hätte Timanowskaja mit der polnischen Airline LOT nach Warschau fliegen sollen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte allerdings mit Berufung auf Augenzeugen vermeldet, dass die Sprinterin von Tokio-Narita aus nicht nach Warschau, sondern nach Wien-Schwechat abgeflogen sei. Konsulatsmitarbeiter hätten ihre Flugroute aufgrund von Sicherheitsbedenken geändert, hieß es demnach aus Kreisen der belarussischen Gemeinschaft.

ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg erklärte am Dienstag gegenüber der „Presse“, dass Österreich sehr wohl bereit gewesen wäre, Timanowskaja aufzunehmen. Doch sie habe sich nicht gemeldet und sich dann für Polen entschieden. „Wir haben sie erwartet. Es liegt an ihr, wofür sie sich entscheidet“,so Schallenberg.

Timanowskaja: Trainer hatte ihr gedroht

Timanowskaja war aufgrund kritischer Äußerungen gegen Sportfunktionäre ihres Landes ins Visier der belarussischen Behörden geraten. Die Sportlerin verweigerte am Flughafen Haneda den Rückflug und hatte sich an die japanische Polizei gewendet.

In einem Interview berichtete Timanowskaja in der "Bild"-Zeitung, dass der Chef-Trainer von Belarus zu ihr ins Zimmer gekommen sei und ihr gesagt habe, dass sie am 200-Meter-Sprint nicht mehr teilnehmen werde. "Der Trainer sagte mir, dass ich 40 Minuten habe, um meine Sachen zu packen und zum Flughafen zu fahren", so die 24-Jährige.

Bereits am Abend zuvor habe der Trainer ihr gedroht. "Ich wollte nicht nach Belarus, weil er mir schon am Abend gesagt hatte, dass ich Probleme bekommen könnte, wenn ich zurückkehre", erzählte Timanowskaja. "Wenn ich die Anweisungen nicht befolge und den Staffellauf nicht mitlaufe, dann würden mich ernsthafte Probleme erwarten: die Entlassung aus dem Nationalteam, womöglich noch mehr."

Timanowskaja betonte im Interview aber auch, es sei ihr nicht um Politik gegangen, sondern um die Aufstellung der Sprint-Staffel. "Ich habe nur kritisiert, dass unsere Chef-Trainer über das Staffellauf-Team entschieden haben, ohne sich mit den Sportlern zu beraten". Dass das solche Ausmaße annehmen und zu einem politischen Skandal werden könne, hätte sie nie gedacht, sagte die belarussische Athletin.