Rund 65.000 Tests sind bisher im Rahmen des staatlich geförderten Corona-Testprogramms für Tourismusbetriebe durchgeführt worden. 2.256 Betriebe haben am dem Programm teilgenommen. Künftig soll die Anzahl der Tests wöchentlich veröffentlicht werden.

Bund subventioniert Tests

Der Bund fördert bereits seit Juli Corona-Tests in Tourismusbetrieben. Diese werden mit maximal 85 Euro pro Test subventioniert. Jeder Mitarbeiter kann sich einmal pro Woche untersuchen lassen. Der Bund stellt bis Jahresende 150 Millionen Euro für diesen Zweck zur Verfügung. Auf der Plattform "Sichere Gastfreundschaft" werden sämtliche weiteren Informationen zu dem Testprogramm angeboten. Dort findet sich auch eine Österreich-Karte. Die zeigt die Anzahl der Tests pro Bundesland an und wie viele Tourismusbetriebe an dem Programm teilnehmen. Die Testergebnisse werden hier allerdings nicht veröffentlicht.

Angebot einzigartig

"Durch unser Corona-Testprogramm für Beherbergungsbetriebe stärken wir den Urlaubs- und Tourismusstandort Österreich", so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Aussendung. "Das Angebot von Testungen für eine ganze Branche ist international einzigartig. Wir empfehlen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Beherbergungsbetrieben dringend die Teilnahme an dem Testprogramm."

Kritik an Teststrategie

Die Teststrategie im Tourismus wurde bisher oft kritisiert. Oftmals scheiterte diese an der Freiwilligkeit des Programms. So wussten teilweise nicht einmal Betriebe von Wirtschaftskammer-Funktionären, ob ihre Mitarbeiter getestet wurden. Manche Betriebe nahmen erst gar nicht teil. Außerdem wurde bekannt, dass eine ÖVP-nahe Agentur vom Testprogramm profitierte. Das berichtet der "Standard".