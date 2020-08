In Österreich hat sich eine breite Front gegen eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz gebildet. Laut Meinung des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) besteht für eine solche Regelung derzeit kein Bedarf.

ÖSTERREICH. Die Industriellenvereinigung (IV), die Arbeiterkammer (AK), die Wirtschaftskammer (WKÖ) und der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) sind gegen eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz, das berichtet die APA.

Keine generelle Maskenpflicht

Sowohl die drei Sozialpartner als auch die Industriellen erachten Präventionsmaßnahmen aber als wichtig. Die aktuellen Maßnahmen und Regelungen funktionieren gut, so ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. "Für eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz sehen wir aktuell – abgesehen von der Arbeit im Gesundheitsbereich, für die Experten das empfehlen – keinen Bedarf, wenn Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden".

Unternehmen tragen Verantwortung

Die Industriebetriebe seien sich ihrer Verantwortung bewusst und hätten schon sehr früh entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen und die Schutzmaßnahmen gemeinsam mit den Beschäftigten verstärkt, meint IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. "Die Unternehmen in der Industrie tragen Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter".

Ohne Pause, keine Maske

Auch die AK und WKÖ sehen keinen Bedarf für eine generelle Maskenpflicht. "Der Arbeitnehmerschutz sieht ganz allgemein vor, dass erst bauliche und arbeitsorganisatorische Maßnahmen, wie weniger dicht besetzte Schichten etc. getroffen werden müssen", heißt es von AK-Präsidentin Renate Anderl. Erst wenn dies sicher gestellt worden sei, könne man über Masken am Arbeitsplatz sprechen. Außerdem könne es keine Maskenpflicht ohne die von ihr geforderte Maskenpause für Arbeitnehmer geben, betonte Anderl.

Betriebe haben viel getan

Auch WKÖ-Generalsekretär und ÖVP-Finanzsprecher Karlheinz Kopf ist der Meinung, dass die Betriebe viel für Prävention getan hätten und dies noch immer tun. Von einer generellen Maskenpflicht, wie sie beispielsweise ab 1. September in Frankreich gelten soll, hält die Kammer nichts.

Ärztekammer für Maskenpflicht

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres spricht sich allerdings für die Wiedereinführung der generellen Maskenpflicht in Innenräumen aus."In geschlossenen Räumen macht die Maske durchaus Sinn. Im Freien ist sie unnötig, da reicht der Abstand. Aber in Innenräumen brauchen wir einen Schutz und Masken schützen einfach vor Infektionen", zitiert der "Kurier".

Auch SPÖ für Maskenpflicht

Im "Kurier" warnte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vor dem Herbst und fordert entsprechende Maßnahmen von der Regierung. "Die Infektionsgefahr steigt, je kälter es wird. Die kalte Jahreszeit wird eine riesige Herausforderung, wenn die Schule startet, sich alles in die Innenräume verlagert und sich Erkältungen und Co häufen. Wenn die Infektionszahlen im Herbst wieder ansteigen, muss die Maskenpflicht in Innenräumen definitiv eine Überlegung sein. Jedenfalls braucht es einheitliche und klare Regeln von der Regierung".

