Das Bundesheer investiert 21 Millionen Euro in die Luftraumüberwachung. Das Geld fließt laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in die Erneuerung der Radarstation Kolomansberg im oberösterreichisch-salzburgischen Grenzgebiet.

ÖSTERREICH. Die Radarstation ist Teil des militärischen Luftraumüberwachungs-Systems "Goldhaube". Rund 19 Millionen Euro sollen in Beschaffung einer neuen Anlage fließen, zwei weitere Millionen werden für die Anpassung der Infrastruktur benötigt.

"Die Augen der Republik"

"Das System Goldhaube und seine Stationen sind die Augen der Republik",erklärte Tanner bei einem Besuch der Radarstation am Donnerstag. Durch die Modernisierung werde sichergestellt, "dass wir rechtzeitig auf Bedrohungen aus der Luft reagieren können", so die Verteidigungsministerin.

Wesentliche Rolle

Die Radarstation Kolomansberg ist seit 1968 in Betrieb und spielt eine wesentliche Rolle bei der passiven Luftraumüberwachung. Die Hauptaufgabe der Anlage besteht in der Erfassung und Generierung von Daten zu Flugbewegungen, erklärt das Bundesheer. Die Station verwendet dafür ein sogenanntes Primärradarsystem und basiert somit auf dem Prinzip der Rückstrahlortung (Echoprinzip). Mittels dreidimensionaler Ortung können somit auch nicht-kooperative Flugobjekte erkannt werden, hieß es. Etwa einmal pro Woche werden ausländische Luftfahrzeuge abgewiesen, die den österreichischen Luftraum überfliegen wollen, so das Heer. Zumeist wegen fehlender Überfluggenehmigungen.