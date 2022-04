Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Montag, 11. April, nach Moskau, um sich dort mit dem umstrittenen russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Damit möchte er angeblich als "Brückenbauer" fungieren.

ÖSTERREICH. Es ist ein Besuch, der auch mit Skepsis verbunden ist. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Montag nämlich in Moskau auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das kündigte der Kanzler am Sonntag gegenüber Journalistinnen und Journalisten an.

Wie findest du den Besuch des Kanzlers in Moskau?

Ein Treffen mit dem russischen Präsidenten in der aktuellen Situation ist dabei durchaus umstritten. Doch Nehammer wolle dadurch einen Dialog zwischen Russland und der Ukraine fördern. Zudem möchte der Bundeskanzler Wladimir Putin auf die "Kriegsverbrechen" ansprechen, die in den vergangenen Tagen und Wochen publik wurden.

Die Reise sei, laut einem "Krone"-Bericht, dabei mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem deutschen Kanzler Olaf Scholz abgesprochen. Nehammer wolle demnach als "Brückenbauer" fungieren und "alles versuchen, um dem Frieden ein Stück näher zukommen", heißt es laut "Kronen Zeitung" aus dem Umfeld des Kanzlers. Mit Telefongesprächen alleine sei dies allerdings nicht zu realisieren.

Zuvor in der Ukraine zu Gast

Die deutsche "Bild"-Zeitung unterdessen berichtet, dass der Besuch Nehammers bei Putin in der Ukraine auf Kritik stoßen soll.

Am Samstag war der Kanzler noch in der Ukraine.

Foto: mariakarabella /panthermedia

hochgeladen von Sarah Konrad

Erst am Samstag war der Bundeskanzler zu einem "Solidaritätsbesuch" in die Ukraine aufgebrochen. Im Zuge der Reise wurde bekannt, dass Nehammer die Spende von 20 Rettungsfahrzeugen, zehn Tanklastern und weiterem Diesel zugesagt hatte. Selenskyj bedankte sich für den Besuch Nehammers, denn es sei wichtig, dass der österreichische Kanzler verstehe, wie die Folgen des Krieges aussehen.

Das könnte dich auch interessieren:



Österreich schickt 20 Rettungsautos und zehn Tanklöschwagen

Wolfgang Müller über die Grauen des Krieges

Wladimir Putin – enge Beziehungen zu Österreich