An sechs Wochenenden trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Klimarats, um gemeinsam mit Experten ihre Empfehlungen für Entscheidungsträgerinnen und -träger zu erarbeiten. Dafür haben die zufällig aus der Bevölkerung gewählten, repräsentativen Bürgerinnen und Bürger fünf Handlungsfelder erarbeitet.

ÖSTERREICH. Energie, Produktion/Konsum, Ernährung/Landnutzung, Mobilität, Wohnen: Zu jedem dieser fünf Handlungsfelder hat der Klimarat konkrete Empfehlungen für die Bundesregierung in mehreren Wochen ausgearbeitet. Nun liegt das Papier der Bürgerinnen und Bürger bei den Verantwortlichen in der Bundesregierung.

„Otto Normalverbraucher weiß in seinem Bereich auch viel und diese Stimme soll auch einmal gehört werden. In den üblichen politischen Entscheidungen finden sich normale Menschen oft nicht wieder.“

Inge, Teilnehmerin

Zusammenfassung der Empfehlungen

Vorab wurden aber mehrere Grundsätze festgelegt:

Prinzipien für politisches Handeln: Um die Klimaerwärmung einzudämmen und damit die Klimakrise abzumildern, ist schnelles und entschiedenes Handeln gefordert. Österreich muss sofortige Maßnahmen setzen, um die Treibhausgasemissionen massiv einzuschränken. Dabei soll Österreich folgende Prinzipien für politisches Handeln befolgen:

Klimaschutz darf keine individuelle Entscheidung sein

Es braucht Regelungen und Rahmenbedingungen, die klimafreundliches Handeln ganz einfach machen und klimaschädliches Handeln unattraktiv machen oder verhindern.

Klimaschutz darf kein Luxus sein

Es braucht Strukturen und Rahmenbedingungen, die klimafreundliches Handeln für alle ermöglichen. Klimaschutz darf niemanden zurücklassen. Klimaschutzmaßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass sozial schwächere Gruppen weiter verlieren.

Auf sozialen Ausgleich ist zu achten

Zum Klimaschutz soll mehr beitragen, wer mehr zur Klimakrise beiträgt. Personen mit hohem Einkommen verursachen im Durchschnitt auch um ein Vielfaches höhere Emissionen, als jene mit niedrigem Einkommen. Der Beitrag Ersterer zum Klimaschutz muss deshalb dementsprechend höher sein.

Klimaschutz braucht globale Verantwortung

Treibhausgasemissionen halten sich nicht an nationale Grenzen. Beim Klimaschutz soll Österreich grenzüberschreitende Allianzen bilden sowie weniger entwickelte Länder bei Klimaschutzmaßnahmen mit finanziellen Mitteln und Know-how unterstützen.

Klimaschutz gelingt nur gemeinsam

Bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzstrategien und -maßnahmen muss eine Bürgerbeteiligung institutionalisiert werden. Klimaschutz muss auf dem neuesten Stand bleiben. Maßnahmen und Strategien müssen regelmäßig evaluiert und adaptiert werden. Nur so können neue Entwicklungen und Technologien, aber auch Änderungen im gesellschaftlichen Bewusstsein berücksichtigt werden.

CO2-Bepreisung weiter anheben

Was allgemeine Empfehlungen betrifft, wird ein Grundrecht auf Klimaschutz gefordert, da der Klimawandel die menschliche Gesundheit, das Leben und die Lebensqualität gegenwärtiger und künftiger Generationen beeinträchtigt. Gefordert wird auch die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen und gleichzeitig alle Förderungen zugunsten des Klimas transparent zu machen (Transparenz-Datenbank). Die für Herbst geplante CO2-Bepreisung soll durch die jährliche Anhebung des CO2-Preises stark erhöht werden: bis 2025 auf 120 Euro, und bis 2030 auf 240 Euro je Tonne. Ein Klimabonus soll die Mehrkosten durch die CO2-Bepreisung für untere und mittlere Einkommen – bei durchschnittlichem Energieverbrauch – zur Gänze abdecken. Zudem soll der Arbeitsmarkt in Richtung Klimaschutz unterstützt werden.

Im Folgenden die konkreten Empfehlungen des Klimarats aus den fünf großen Themenfeldern für Handlungsempfehlungen:

Wirksames Klimaschutzgesetz muss noch heuer her

In punkto Energie appelliert der Klimarat an die Bevölkerung, den Verbrauch zu reduzieren. In der industriellen Produktion von energieeffizienteren E-Geräten wird ein großes Potential gesehen. Der Klimarat fordert die Politik auf, ein wirksames Klimaschutzgesetz mit klaren Zielvorgaben umgehend zu verabschieden. Eine parteiunabhängige, nicht weisungsgebundene Klimakommission muss die Gesetze und Maßnahmen von Bund und Ländern auf ihre Klimawirksamkeit überprüfen, deren Umsetzung in Bund und Ländern begleiten und gegebenenfalls Empfehlungen abgeben.

Ziel einer 100-prozentigen Versorgung aus erneuerbarer Energie: Bis 2027 zu 95 Prozent erneuerbar, bis 2030 zu 100 Prozent erneuerbar. Vorzugsweise sollen dafür Sonnen- und Windkraft verwendet werden. Die Wasserkraft soll nur, wenn es sinnvoll ist, ausgebaut werden. Energiegemeinschaften (auch überregional) sollen weiterhin gefördert werden.

Wärme/Kälte: Bis 2030 zu 60 Prozent erneuerbar, bis 2035 zu 75 Prozent erneuerbar, bis 2040 zu 100 Prozent erneuerbar. Es sollen alle verfügbaren Technologien dafür verwendet werden, vorzugsweise Solarthermie, Geothermie und Wärmepumpen. Länder und Gemeinden werden verpflichtet, Pläne für den Umstieg vorzulegen. Die Finanzierung soll neben der Zweckwidmung der CO2-Steuer auch über öffentliche Anleihen mit attraktiven Anreizen erfolgen. Zudem braucht es starke Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften.

Vernichtung von Neuwaren verbieten

Bei Produktion/Konsum soll auf soziale und technologische Innovation gesetzt werden. "Ein klimafreundliches Leben bedeutet ein anderes Alltagsleben (z. B. Sharing – weniger Materialeinsatz und weniger Kosten bei gleichbleibendem Nutzen) und das Nutzen fossilfreier Technologien", heißt es in dem Bericht. Um dies zu ermöglichen, müssen Hürden beseitigt und Forschung, Entwicklung und Dissemination gefördert werden. Als wichtige Bausteine werden Bewusstseinsbildung und eine andere Infrastruktur – von Stromleitungen bis zu Wasserstoff für eine Kreislaufwirtschaft genannt.

Zudem soll die Reparierbarkeit von Produkten verpflichtend werden. Konsumprodukte sollen wieder langlebiger werden, indem sichergestellt wird, dass sie reparierbar sind. Damit werden der Rohstoffverbrauch und Abfall verringert und wichtige Berufsgruppen (z. B. Handwerker und Handwerkerinnen) gefördert. Außerdem muss die Vernichtung von Neuwaren verboten werden (allein in Österreich werden 1,4 Millionen Pakete Neuware pro Jahr vernichtet). Und: Das Umweltmanagement-Gütesiegel EMAS soll ausgeweitet und verschärft werden. Für besonders klimawirksame Projekte von Unternehmen soll es von Banken zusätzliche, vom Staat unterstützte, günstigere Kredite mit höherer Risikoabsicherung und Haftung geben.

Verbot von Mengenrabatten bei Lebensmitteln gefordert

Ernährung und Landnutzung: Weil tierische Produkte ein Vielfaches an Treibhausgasemissionen gegenüber pflanzlichen Produkten verursachen, soll der Anteil pflanzlicher Ernährung erhöht werden. Dafür sollen politische Anreize geschaffen werden. Etwa über Preisgestaltung sollen klimafreundliche gegenüber klimaschädlichen Produkten besser gestellt werden.

Auch sollen Lebensmittelabfälle reduziert werden - in Österreich geht man von über einer Million Tonnen vermeidbarer Lebensmittelabfälle pro Jahr aus. Die Reduktion dieser Lebensmittelabfälle brächte eine Einsparung all jener Klimawirkungen, die mit ihrer Produktion, Verarbeitung, dem Transport und der Entsorgung einhergehen, so der Rat. Mengenrabatte für Lebensmittel sollen verboten werden, denn Großpackungen verleiten Konsumentinnen und Konsumenten dazu, mehr zu kaufen, als sie eigentlich benötigen. Dadurch verderben Lebensmittel und werden weggeschmissen. „Tarnpackungen“, die durch großes Volumen mehr Inhalt vortäuschen, müssen vom Markt verschwinden, um die Transparenz zu erhöhen. Mit einem "Anti-Diskriminierungsgesetz" für Gemüse und Obst ist gemeint, dass eine Abnahmepflicht für krummes Gemüse eingeführt werden soll.

Mit verbesserten Produktionsprozessen in der Landwirtschaft können die Treibhausgasemissionen in der landwirtschaftlichen Produktion, aber auch in den vorgelagerten Sektoren, zum Beispiel der Düngemittelproduktion, gesenkt werden. Eine zielgenauere Ausbringung von Düngemitteln, die verbesserte Fütterung und Haltung von Nutztieren oder die verbesserte Lagerung von Wirtschaftsdüngern werden empfohlen. Auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen sollen vermehrt Photovoltaikanlagen errichtet werden. Biomasse- und Agrartreibstoffe sollen forciert werden.

Raumordnung soll Ländersache werden

Im Bereich Wohnen schlägt der Klimarat unter anderem folgende Maßnahmen vor:

In den Wohnbauförderungen der Bundesländer sind Umbau und Sanierung höher zu fördern als der Neubau. Mögliche Spekulationen mit Grundstücken oder ein starker Anstieg des Kauf- und Mietpreises gilt es bei einem Bodenversiegelungsstopp zu verhindern. Die massive Bodenversiegelung in Österreich soll gestoppt werden. Dazu braucht es angepasste Normen und Gesetze in der Raumordnung sowie eine breite Bewusstseinsbildung. Die Raumordnungskompetenz muss bis zum Zieldatum 1. Jänner 2024 von den Gemeinden (Bürgermeisterin und Bürgermeister/Gemeinderat-Ebene) zum Land verlagert werden. Dies soll Interessenkonflikte verhindern und den Druck auf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für Neuwidmungen minimieren. Baubewilligungen für gewidmete Flächen dürfen erst erteilt werden, wenn es im Umfeld nicht bereits verfügbare Bestandsbauten gibt, die leer stehen. Photovoltaikanlagen müssen verpflichtend auf allen neuen und bereits bestehenden Dach-, Fassaden- und Industrieflächen installiert werden.

Klimafreundliche Bauweisen sollen etwa durch eine CO2-Bepreisung von Baustoffen erfolgen. Bei allen Bauvorhaben (Neubauten) ist mit 1. Jänner 2024 die Dämmung mit umweltfreundlichen Baustoffen sicherzustellen, sodass CO2-Emissionen und Heizkosten verringert bzw. nahezu auf null gesetzt werden.

Weniger Kfz-Fahrspuren, City-Mauten, autofreier Tag

Stichwort Mobilität: Der öffentliche Verkehr soll sowohl in Städten und Ballungsräumen als auch in ländlichen Gebieten ausgebaut werden. Gefordert wird die Einführung einer klimaneutralen Mobilitätsgarantie: Innerhalb von 15 Minuten Gehzeit soll ein Mobilitätsangebot zur Verfügung stehen, 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro Woche. Mobilität soll – wie Wohnen, Arbeit, Bildung und Erholung – als gesellschaftliches Grundbedürfnis anerkannt werden. Die Mobilitätsbedürfnisse sollen durch geeignete Angebote klimaneutral, ökologisch verträglich und sozial fair erfüllt und den Ansprüchen der verschiedensten Gruppen in Stadt und Land gerecht werden.

Kfz-Fahrspuren sollen zugunsten des Rad- und Fußverkehrs reduziert werden. Einstimmig angenommen, wurde auch die Forderung aufbauend auf die Parkraumbewirtschaftung eine City-Maut und/oder autofreie Innenstädte einzuführen. Keine Einstimmigkeit gab es bei der Forderung, auf Bundes- und Landstraßen 90 km/h, innerorts auf Hauptstraßen 50 km/h und auf Nebenstraßen 30 km/h einzuführen.

Über Anreize sollen Arbeitswege mehr mit dem öffentlichen Verkehr und weniger mit dem Auto zurückgelegt, zur Verringerung der sozialen Ungerechtigkeit soll statt eines Steuerfreibetrags ein Steuerabsetzbetrag eingeführt werden. In allen größeren Städten soll es jeden Monat einen verpflichtenden autofreien Tag für alle geben, ausgenommen sind Fahrten für Notfälle sowie Einsatzfahrzeuge.

