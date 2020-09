Die in Österreich lang erwartete erste Schaltung der Corona-Ampel steht unmittelbar bevor. Der Bezirk Kufstein in Tirol, sowie Wien, Linz (OÖ) und Graz (Steiermark) werden mit der Ampelfarbe "Gelb"starten. Der Rest Österreichs wird auf Grün gestellt. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Innenminister Karl Nehammer sowie Daniela Schmid, die Sprecherin der Corona-Kommission, präsentieren am Freitag die Corona-Ampel, deren Ergebnisse per Webseite publiziert werden. Weiterhin unklar ist, was bei einer Farbschaltung genau passieren soll.

ÖSTERREICH. Das Prozedere vor der Zuweisung einer Farbe von Grün (niedriges Risiko) bis Rot (sehr hohes Risiko) wurde vor einer Woche bei einer nicht öffentlichen Generalprobe nach Angaben des Gesundheitsministeriums erfolgreich getestet. Was passiert, wenn die Ampel im Bezirk X etwa statt Grün plötzlich Gelb zeigt, wird vermutlich am Freitag bei der Pressekonferenz bekannt gegeben.

Fest steht bereits, dass bei einer gleichen Farbe im Bezirk Y und Bezirk X nicht unbedingt dieselben Maßnahmen gesetzt werden müssen. Erst mithilfe des Covid-19-Maßnahmengesetzes kann die Ampel jedoch rechtlich verankert werden. Die Novellierung des Gesetzes erfolgt bei der nächsten Nationalratssitzung vom Parlament am 23. September.

Soviel ist klar: Eine Kommission aus 19 Personen trifft sich wöchentlich am Donnerstag und analysiert die epidemiologische Lage in den einzelnen Regionen oder Bezirken. Anhand von vier Parametern – Infektionsfälle einer Woche, Tests, Clusteraufklärungen, Ressourcen im Gesundheitswesen – gibt die Kommission dann eine Empfehlung für den Gesundheitsminister ab. Anschober hatte bereits im Vorfeld erklärt, er wird sich auch daran orientieren.

Kein Rot zu Beginn

Zudem verrät Anschober, dass es zu Beginn keine Alarmfarben geben wird. Eine rote Ampel bedeutet nicht automatisch ein zweiter Lockdown. Bei einer solchen Entscheidung würde zuerst die Regierung und der Hauptausschuss des Nationalrats herangezogen. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt dann am Montag in den jeweiligen Bezirken, so der Minister. Laut Medienberichten erfolgt die Einteilung nicht nur nach Bezirksgrenzen, sondern auch nach dem Grad der Besiedelung. Auch wie Ballungszentren auf ihr Umfeld wirken soll in die Bewertung einfließen.

Spannend wird es auch, wie sich die Schaltung auf den Schulstart in Ostösterreich auswirken wird. Laut der Tageszeitung "Kurier" werden alle Schulen in Wien im grünen Bereich starten. Umgekehrt würde das bedeuten, dass die Bundeshauptstadt ebenfalls auf Grün starten wird, weil die Corona-Ampel nur Bezirke und keine Schulen beurteilt.

Am späten Abend berichteten einige Medien, dass der Bezirk Kufstein, die Städte Wien, Linz und Graz zu Beginn auf Gelb gestellt werden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht.

