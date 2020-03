Die österreichische Bundesregierung hat am Dienstag weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus präsentiert. In Österreich gab es am Mittwochmorgen 206 nachweislich infizierte Personen.

ÖSTERREICH. "Ich bitte die Bevölkerung um Verständnis, die sozialen Kontakte zu minimieren und bitte die Maßnahmen, die für ein paar Wochen gelten werden, einzuhalten. Zum Schutz von uns allen", erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Kurz nahm gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Stellung zur Situation in Österreich im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus und präsentierte das Maßnahmen-Paket der Regierung.

Das Maßnahmenpaket umfasst unter anderem:

Lehrbetrieb auf Unis eingestellt

Keine Veranstaltungen über 100 Teilnehmer (indoor)

Keine Veranstaltungen über 500 Teilnehmer (outdoor)

Einreiseverbot für Personen aus Italien

Für den Mittwoch wurden weitere Maßnahmen angekündigt.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.

Mittwoch 8.35 Uhr: Katzian: "zusätzliche Mittel" für Kurzarbeit

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian forderte vor dem Gipfel der Sozialpartner mit der Regierung mehr Mittel für die Kurzarbeit. Die momentan beim AMS budgetierten 20 Millionen seien zu wenig. "Nein das geht sich definitiv nicht aus", so Katzian im "Ö1-Morgenjournal". "Es braucht auf jeden Fall zusätzliche Mittel."

Mittwoch 8.30 Uhr: 206 bestätigte Fälle

Bisher durchgeführte Testungen in Österreich (Tägliche Aktualisierung des Ist-Standes um 08:00 Uhr): 5.362

Bestätigte Fälle nach Bundesländern: Österreich (206), Niederösterreich (45), Wien (50), Steiermark (18), Tirol (37), Oberösterreich (28), Salzburg (11), Burgenland (4), Vorarlberg (12) und Kärnten (1).Genesene Personen, Stand 11.03.2020, 8:00 Uhr: 4, nach Bundesländern: Tirol (2), Wien (2)International, Stand 10.03.2020, 15:00 Uhr: Weltweit wurden bisher insgesamt 115.965 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 80.756 davon meldete China.

Mittwoch 8.15 Uhr: Auch MINI MED pausiert Studium

„Die Sicherheit und Gesundheit der BesucherInnen des MINI MED Studiums hat für uns oberste Priorität“, unterstreicht Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit GmbH. „Daher werden alle Veranstaltungen des MINI MED Studiums österreichweit voraussichtlich bis nach Ostern abgesagt. Die Versorgung der Bevölkerung mit unabhängigem Medizinwissen bleibt durch unsere Online-Angebote aber weiterhin aufrecht. Wir sind darum bemüht, mit unseren medizinischen ExpertInnen die Vortragsinhalte in Form von Video- und Audioangeboten kostenfrei auf www.minimed.at zugänglich zu machen.“

Mittwoch 8.10 Uhr: emba Statement

Die emba (Event Marketing Board Austria) veröffentlichte am Morgen ein Statement zur aktuellen Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die Livemarketing-Branche. "Als Branchenverband der führenden Live-Marketing-Agenturen Österreichs nimmt die emba die veröffentlichten Maßnahmen der Bundesregierung, die eine Absage fast aller Veranstaltungen in Österreich bedeuten - zur Kenntnis und sagt größtmögliche Kooperation zu. Alle Maßnahmen, die für das Wohl der österreichischen Bevölkerung notwendig sind, werden unterstützt", heißt es darin.

Mittwoch 8.00 Uhr: Weiterer Fall in Tirol

In Tirol solle es einen weiteren Corona-Fall geben. Ein 43-Jähriger aus St. Anton am Arlberg soll positiv getestet worden sein, teilte das Land mit. Der Mann befinde sich in stationärer Behandlung und werde im Krankenhaus Zams isoliert und versorgt. Damit steigt die Zahl auf das Virus positiv getesteter Personen in Tirol auf 33.

Mittwoch 7.30 Uhr: Kinos reagieren

Auf die von der Bundesregierung gestern verlautbarten Maßnahmen reagieren nun zum Beispiel auch die Kinos. In den Cineplexx-Kinos (in Kärnten in Spittal und Villach) wird die Anzahl der Plätze pro Vorstellung auf unter 100 Personen begrenzt . Zwischen den verkauften Plätzen sollen jeweils Sitze frei bleiben, um den Abstand zwischen den Kinobesuchern zu erhöhen.

Corona-Virus: Kurz fordert Solidarität gegenüber Älteren

Kinos beschränken Tickets pro Filmvorstellung