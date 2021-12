Die Omikron-Variante ist deutlich ansteckender und breitet sich weiter aus – In Österreich gibt es bisher 71 bestätigte Fälle. Nach Abflachen der vierten Welle erwarten die Experten daher einen Corona-Höchststand bereits im Jänner. Dann könnten es bereit 16.000 Neuinfektionen pro Tag sein.

ÖSTERREICH. Die vierte Corona-Welle wird sich in den kommenden Tagen in Österreich weiter abflachen. Das Covid-Prognosekonsortium geht davon, dass sich der Abwärtstrend in den Fallzahlen fortsetzen, allerdings zunehmend verlangsamen wird. In den Spitälern wird der Patientenstand zurückgehen. Die Experten weisen aber darauf hin, dass es sich bei der aktuellen Entwicklung um die "Ruhe vor dem Sturm" handeln dürfte.

Höchststand an Neuinfektionen ewartet

In seiner dieswöchigen Vorschau erklärt das Expertengremium, was das Auftauchen der Omikron-Variante bedeutet. Demnach ist aufgrund der bisher verfügbaren Evidenz "mit einer starken Verbreitung" der Virus-Variante zu rechnen. Das hat nach Dafürhalten des Konsortiums zur Folge, dass - wie in der Prognose festgehalten wird - "mit hoher Wahrscheinlichkeit [...] der bisherige Höchststand an Neuinfektionen der vierten Epidemiewelle deutlich übertroffen" werden wird, sollte sich die bisher verfügbare Evidenz erhärten. "Dies könnte unter pessimistischen Annahmen bereits Anfang Jänner eintreten", warnen die Experten.

Am Höhepunkt der vierten Welle wurden in Österreich mehr als 15.800 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Laut Prognose der Experten wäre in wenigen Wochen mit mehr als 16.000 Infektionen pro Tag zu rechnen. "Die Auswirkungen auf den Spitalsbelag sind aufgrund mangelnder Evidenz noch nicht abschätzbar. Das Prognosekonsortium arbeitet derzeit an Mittelfristszenarien, um das Risiko besser quantifizieren zu können", erklären die Experten dazu.

Auslastung der Spitäler regional unterschiedlich

Bei der Auslastung der Spitäler wird es regional beträchtliche Unterschiede geben, erwarten die Experten. Am kommenden Mittwoch, dem22. Dezember, dürfte es in den heimischen Spitälern zwischen 373 und 463 intensivpflichtige Patientinnen und Patienten mit Covid-19 geben, in der darauf folgenden Woche (29. Dezember) zwischen 270 und 390. Bis zum Jahreswechsel ist demnach von einem spürbaren Rückgang an schweren stationär aufgenommenen Covid-19-Fällen auszugehen. Auch auf den Covid-Normalstationen sollte sich die Anzahl der Patientinnen und Patienten verringern, von derzeit 1.720 auf 1.140 bis 1.500 am kommendem Mittwoch und 790 bis 1.280 am 29. Dezember.

Während die Wahrscheinlichkeit, dass die systemkritische Auslastungsgrenze von einem Drittel der Gesamtkapazitäten im ICU-Bereich erreicht wird, am kommenden Mittwoch in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg unter 0,5 Prozent liegt, beträgt sie laut Prognosekonsortium in Vorarlberg 50 und in Tirol 25 Prozent.

