Eineinhalb Stunden dauerte dir Unterredung von Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer mit Russlands Präsident Vladimir Putin. Handschlag zwischen den beiden soll es nicht gegen haben.

ÖSTERREICH. Nehammer traf Putin in dessen Residenz am Rande von Moskau, in Putins Residenz Nowo-Ogarjowoi. Über die Inhalte wird der Bundeskanzler ab 18 Uhr in Mediengesprächen via Video Livestream Stellung nehmen - die RegionalMedien werden berichten.

Was bisher durchgedrungen ist: Das Treffen war für 15 Uhr anberaumt. Der Kanzler war von Istanbul um 10.15 Uhr abgeflogen, um rechtzeitig vor Ort zu sein. In einem Konvoi fuhr Nehammer erst vom Flughafen zur österreichischen Botschaft, und von dort aus zu Putins Residenz.

Kein Handshake zur Begrüßung

Die Begrüßung soll eher frostig gewesen sein - Handshake habe es keinen gegeben. Ganz 90 Minute soll das Vier-Augen-Gespräch gedauert haben, bevor Nehammer sich verabschiedet hat.

Aus dem Bundeskanzleramt hieß es danach: "Der Bundeskanzler verfolgt mit der Reise vor allem humanitäre Ziele, insbesondere im Hinblick auf eine erwartete Verschärfung der Kampfhandlungen im Osten der Ukraine":

Sofortige Einstellung der Kampfhandlungen

Notwendigkeit von humanitären Korridoren zur Evakuierung von Verwundeten und vulnerablen Gruppen, zum Beispiel aus Mariupol und anderen belagerten Städten

Humanitärer Zugang für das IKRK und andere humanitäre Organisationen

Die wichtigste Botschaft des Bundeskanzlers an den russischen Präsidenten sei gewesen, dass dieser Krieg aufhören müsse, denn im Krieg gebe es auf beiden Seiten nur Verlierer. Die Kriegsverbrechen, wovon uns uns in den letzten Tagen aus Butscha und anderen ukrainischen Städten grauenhafte Bilder erreicht haben, wurden seitens des Bundeskanzlers in aller Deutlichkeit im Gespräch mit Präsident Putin angesprochen ebenso wie die Notwendigkeit einer internationalen Untersuchung dieser.

Weiters habe der Bundeskanzler in seinem Gespräch betont, dass die Sanktionen gegen Russland fortgesetzt und jedenfalls weiter verschärft werden, so lange Menschen in der Ukraine sterben.

Bundeskanzler Nehammer sagte konkret:

„Das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich komme gerade aus der Ukraine undhabe das unermessliche Leid mit eigenen Augen gesehen, das durch den

russischen Angriffskrieg entstanden ist. Die Reise nach Moskau und das

Gespräch mit Präsident Putin sind für mich eine Pflicht. Eine Pflicht aus der

Verantwortung heraus, nichts unversucht zu lassen, um eine Einstellung der

Kampfhandlungen oder zumindest humanitäre Fortschritte für die notleidende

Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bewirken. Denn es ist für mich alternativlos,

auch mit Russland trotz aller sehr großen Differenzen das direkte Gespräche

zu suchen. Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart.

Ich habe die schweren Kriegsversbrechen in Butscha und anderen Orten

angesprochen und betont, dass all jene, die dafür verantwortlich sind, zur

Rechenschaft zu ziehen sind. Ich habe Präsident Putin auch in aller Deutlichkeit

gesagt, dass die Sanktionen gegen Russland aufrecht bleiben und weiter

verschärft werden, so lange Menschen in der Ukraine sterben. Die EU ist in

dieser Frage so geeint wie noch nie. Ich habe dem russischen Präsidenten

gegenüber auch klargemacht, dass es dringend humanitäre Korridore braucht,

um Trinkwasser und Lebensmittel in die belagerten Städte zu bringen und

Frauen, Kinder und Verwundete herauszubringen. Ich werde nun wieder unsere

europäischen Partner über mein Gespräch mit dem russischen Präsidenten

informieren und über weitere Schritte beraten. Meine wichtigste Botschaft an

Putin war aber, dass dieser Krieg."

Besuch nach Reise zu Ukraines Präsident

Der Visite bei Putin in Moskau war der Besuch Nehammers in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vorangegangen, wo der Bundeskanzler den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen hatte und ihm seine Solidarität versicherte. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es dazu: "Die Reise von Bundeskanzler Nehammer nach Kyjiw und Butscha war ein klares Zeichen der Solidarität und der österreichischen Unterstützung für die Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine. Der Besuch von Bundeskanzler Nehammer in Moskau findet unmittelbar nach dieser Reise statt."

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag, 11. April 2022 im Konvoi in Begleitung von Sicherheitsfahrzeugen auf der Fahrt vom Flughafen in das Stadtzentrum von Moskau.

Foto: APA Picturedesk/Dragan Tatic

Außenminister Schallenberg über die Motivation Nehammers

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte kurz vor dem Treffen gemeint, dass dieser Termin auch deshalb notwendig gewesen wäre, weil die Brutalität im Krieg noch zunehmen werde. Es habe außerdem Kontakte mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, den Spitzen der Europäischen Union und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegeben.

