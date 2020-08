Die eine Seite spricht von einer Produktionserhöhung, die andere von einer Gefährdung der österreichischen Wirtschaft. Das Thema Arbeitszeitverkürzung spaltet die Lager.

ÖSTERREICH. Rekordarbeitslosigkeit und hunderttausende Menschen sind in Kurzarbeit. Ende des Jahres werden wahrscheinlich nicht viel weniger Menschen ohne Job sein. Während das Armutsrisiko steigt und die Kaufkraft sinkt, schrumpft gleichzeitig die Wirtschaft. Darüber muss man sich Gedanken machen, wie ein neues Kurzarbeitszeitmodell aussehen kann. Die SPÖ bringt vor diesem Hintergrund erneut das Thema Arbeitszeitverkürzung ins Spiel. Im Unterschied zum Kurzarbeitszeitmodell basiert die von der SPÖ geforderte freiwillige Arbeitszeitverkürzung auf 80 Prozent bei 95 Prozent des Netto-Einkommens. Die Kosten hierfür sollen sich Unternehmen, Arbeitnehmer und AMS zu jeweils einem Drittel teilen. "Wenn wir die größte soziale Krise im Winter verhindern wollen, braucht es jetzt schon eine Vier-Tage Woche", betonte SPÖ-Abgeordnete Julia Herr im OE1-Radio. Befürworter des Modells gehen von der Schaffung bis zu 100.000 neuen Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren aus und einer Stärkung von Wirtschaft und Kaufkraft. Manche aus der SPÖ, wie der burgenländische Landeshauptmann Peter Doskozil sehen hingegen das Model des Mindestlohns von 1700 Euro als probateres Mittel zur Bekämpfung der Krise.

Bei den Grünen stößt man mit dem SPÖ-Vorschlag jedenfalls nicht auf taube Ohren, die ÖVP zeigt sich offenbar wenig begeistert. "Die ÖVP ist leider noch nicht so weit, dass sie sich dieser Frage annähern will", sagte der Grüne Sozialsprecher Markus Koza im OE1-Radio. Für die Grünen sei konkret das Solidaritätsprämienmodell attraktiv: Das AMS verteilt Förderungen an Betriebe, wo ein Arbeitnehmer seine Arbeitszeit reduziert und im Gegenzug eine arbeitslose Person eingestellt wird. In der Vergangenheit wurde dieses Angebot allerdings selten in Anspruch genommen. Es sei kein großer Entwurf, aber zumindest sei es ein Schritt in die richtige Richtung, findet Koza.

Unpassender Zeitpunkt für Verkürzung?

Erwartungsgemäß zeigen sich Vertreter aus der Wirtschaft skeptisch: In der Praxis werde man nicht ohne Zwang auskommen, sagte Franz Schellhorn von der Denkfabrik "Agenda Austria" gegenüber OE1. Das Solidaritätsprämienmodell sei kaum angenommen worden, das würde sich auch jetzt nicht ändern. Der Erfolg der Kurzarbeit sei jedenfalls von der Dauer abhängig, angesprochen auf die Frage, ob die Kurzarbeit eine besseres Modell sei. Bei einer Arbeitszeitverkürzung befürchtet Schellhorn hingegen einen Wettbewerbsnachteil für heimische Firmen. Die Produktion würde ins Ausland verlagert werden und Firmen müssten die durch die Verkürzung entstandenen Mehrkosten durch Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben. Das Modell gerade jetzt zu forcieren, wäre "verheerend", sagt Schellhorn.

Erst bei sieben krisenfreien Jahren, könnten Unternehmen die um fünf Prozent gestiegenen Kosten stemmen. "Und das ist derzeit nicht in Sicht". Studien, wonach eine Verkürzung der Arbeitszeit die Produktivität steigern soll, wie die SPÖ behauptet, seien laut Schellhorn nicht auf Österreich anwendbar, denn bei diesen Studien ging man von einer 60-Stunden Woche aus. Darüber hinaus widersprach der Direktor der SPÖ, dass durch eine Arbeitszeitverkürzung mehr Arbeitslose einen Job finden könnten. Arbeitnehmer, die ihre Stunden reduzieren, haben öfters ganz andere Voraussetzungen und Ausbildungen als aktuell Arbeitssuchende. "Man hat ja auch vor der Krise gesehen, dass trotz zahlreicher offener Stellen, viele keine Jobs gefunden haben", so Schellhorn.

