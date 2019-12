Zwar gibt es 2020 einige wenige Versuche, über Gesetze die Umwelt in Österreich zu entlasten, doch sind diese ein Tropfen auf den heißen Stein, und die seit Mitte Dezember gültige Mautbefreiung von Autobahnteilstücken zählt sicher nicht dazu.

Das Glyphosatverbot, das ab Jahresbeginn gelten hätte sollen, musste wegen Formfehler zurück an den Start gelegt werden. Dazu kommt, dass Natur- und Landschaftsschutz in Österreich weitgehend in den Kompetenzbereich der Bundesländer fällt, es gibt kein einheitliches Umweltschutzgesetz, sondern eine Fülle von verschiedenen Vorschriften in zahlreichen Bundes- und Landesgesetzen, samt den dazu ergangenen Verordnungen.

Nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass Österreich beim Klimschutz-Index, der im Rahmen der UN-Klimakonferenz, dessen Ergebnis die mächtigste Gruppierung "FridaysForFuture" übrigens als "unzureichend" bezeichnet hat, auf Platz 38 von 52 abgerutscht ist und nun hinter China liegt, wäre es doch an der Zeit, ein einheitliches Klimagesetz für Österreich zu schaffen. Mit strengen Regelungen und Auflagen sowie gesalzenen Strafe für große Umweltsünder. Die Umweltschutzorganisation WWF fordert etwa einen verpflichtenden "Klimacheck" für alle Gesetze und Verordnungen.

Den vor Weihnachten dem Ministerrat vorgelegte nationale Energie- und Klimaplan mit 300 Maßnahmen bezeichnete Global 2000 als "neuen Tiefpunkt in Österreichs Klimapolitik". Österreich als reiches und fortgeschrittenes Land sollte doch zum internationalen Vorreiter beim Klimaschutz werden!

