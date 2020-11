In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Wir tickern hier täglich bis 14.00 Uhr für dich.



Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:*171.694 Laborbestätigte Fälle; 89.122 aktive Fälle; Genesene Fälle 81.099; Verstorbene Fälle 1.473; Testungen 2.505.608 (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 11.11.2020 00:00:00).

*Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat das Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums übernommen. Dadurch gibt es zahlreiche Änderungen. Die Zahlen werden nun nicht mehr stündlich, sondern einmal täglich um 14.00 Uhr aktualisiert. Aufgrund der Umstellung kann es zu größeren Zahlendifferenzen kommen. Dafür lassen sich aber Daten auf Bundeslandebene genauer darstellen.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Dienstag auf Mittwoch wurden 7.514 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet.

Seit Mittwoch schließen die Geschäfte in Österreich bereits um 19 Uhr.

Der Hauptausschuss im Nationalrat hat am Mittwoch die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen um weitere zehn Tage beschlossen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zeigte sich am Mittwoch optimistisch: Im ersten Quartal 2021 könne man bereits Risikogruppen und Gesundheitspersonal in Österreich gegen das Coronavirus impfen. Im zweiten Quartal soll das dann für alle Impfwilligen möglich sein.

Dreitätige Corona-Dunkelzifferstudie startet

Ab Donnerstag werden 2.500 zufällig ausgewählte Österreicher für eine Studie im Zusammenhang mit dem Corona-Virus getestet. Die Untersuchung soll ans Licht bringen, wie hoch die Dunkelziffer im Land ist. Am Mittwochabend hat der Hauptausschuss des Nationalrats zudem einer Verlängerung der Corona-Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr um weitere zehn Tage und damit bis 22. November zugestimmt.

Impfstoffe: Anschober erwartet Dosen für alle ab zweitem Quartal 2021

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist nach der Liefervereinbarung zwischen der EU und den Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer optimistisch, im ersten Quartal 2021 Risikogruppen und Gesundheitsmitarbeiter gegen das Corona-Virus impfen zu können. "Ich gehe davon aus, dass die weitere interessierte Bevölkerung dann ab dem zweiten Quartal schrittweise geimpft werden kann. Dafür bereiten wir derzeit die Impflogistik vor", erläuterte er am Mittwoch in einer Aussendung.

Regeln für Homeoffice verlängert

Wie bereits angekündigt hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen, die ursprünglich bis Ende des Jahres befristete Pendlerpauschale und den Unfallversicherungsschutz für Arbeitnehmer im Homeoffice bis März 2021 zu verlängern.

Forscher sieht in Schulschließung "allerletztes" Mittel

Eine unmittelbare Veranlassung für Schulschließungen besteht laut Gerald Gartlehner, Experte für Evidenzbasierte Medizin von der Donau-Universität Krems, nicht. Zahlreiche internationale Studien zeigen, dass sich Kinder teils erheblich seltener mit dem Virus infizieren als Erwachsene, so Gartlehner zur APA. Die Effekte auf die Covid-19-Fallzahlen hierzulande durch den zweiten Lockdown sollten sich nun Ende der Woche zeigen. Aus Sicht der Forschung fehle es noch immer an Daten.

"Das würde natürlich schon gegen derzeit diskutierte Schulschließungen sprechen, weil Kinder am Infektionsgeschehen in der Population offensichtlich weniger beteiligt sind", so Gartlehner. "Ich finde, die Schulen zu schließen ist das allerletzte, was wir tun sollten."

WKÖ für Verlängerung der Abgaben- und Steuerstundungen

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) fordert eine Verlängerung der Frist, um gestundete Steuern und Abgaben zurückzuzahlen. Nach aktueller Lage müssen die Unternehmen solche Corona-Hilfen bis zum 15. Jänner zurückzahlen. WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karl-Heinz Kopf wollen erreichen, dass diese Frist um 6 bis 9 Monate verlängert wird. Außerdem wünschen sich die Kammer-Vertreter Ratenzahlungen für ihre Mitglieder. Verhandlungen haben begonnen, heißt es aus der Wirtschaftskammer.

Die Infos des Vortags:

Neue Gurgel-Schnelltests an Schulen, heute 7.514 Neuinfektionen