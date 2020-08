Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gibt sich zu Gast in den ORF-"Sommergesprächen" kämpferisch: Die gelernte Medizinerin hat auch allen Grund dazu: Denn als Oppositionspartei ist die SPÖ noch immer nicht wirklich glaubhaft, und auch in der Corona-Pandemie schafft sie es nicht, sich mit ihrer Expertise zu etablieren. Die SPÖ-Chefin kämpft mit internen Turbulenzen.

ÖSTERREICH. Die Niederlage der Nationalratswahlen, das schlechteste Wahlergebnis der Parteigeschichte, Rücktrittsgerüchte, doch Rendi-Wagner stellt die Gretchenfrage und bleibt. Doch sie vermisst Einigkeit in der Partei, interne Parteidebatten bleiben auch in der Corona-Krise an der Tagesordnung. Im vierten ORF-"Sommergespräch" stellt sich Montagabend SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner den Fragen von Moderatorin Simone Stribl. "Ich bin mit vollem Herz SPÖ-Chefin, ich bin zu genau der richtigen Zeit am richtigen Platz", startet Rendi-Wagner in das Gespräch. In der Politik und der Coronakrise gehe es jetzt um Sachlichkeit. "Parteitaktisches Herumgetue" müsse man ignorieren, so die SPÖ-Chefin.

"Grenzchaos wegen Verordnungschaos"



Zum Stauchaos an der Kärntner Grenze, wo Urlauber bei der Rückreise bis zu 12 Stunden und länger im Stau steckten (meinbezirk.at berichtete), sagt die SPÖ-Chefin, die Regierung habe hier schlampig gearbeitet. Die Regierung war nicht vorbereitet, dabei war die Rückreisewelle vorprogrammiert. Das wichtigste beim Management einer Krise sei Klarheit: "Die Menschen müssen sich auskennen." Die Regierung hätte ein Konzept unter Einbeziehung aller Bundesländer für das Grenzmanagement auf den Tisch legen müssen."Das hätte man regeln können, etwa digital, so wie andere Länder. Ich vermisse den Plan, ich vermisse die Rechtzeitigkeit, wir haben jetzt ein Verordnungschaos. Planlosigkeit in der Corona-Krise, das werfe ich der Regierung vor."

"Rate allen im Herbst zur Grippeimpfung"



"Ich rate jedem heuer zu einer Grippeimpfung, egal welches Alter", so Rendi-Wagner. Und: Die Impfung soll für alle kostenlos sein. Die SPÖ-Chefin spricht sich nicht für eine generelle Impfpflicht aus, außer beim medizinischen Personal, da würde sie eine Verpflichtung als sinnvoll erachten. Auch weist Rendi-Wagner darauf hin, dass Österreich rechtzeitig die Mengen an benötigtem Impfstoff kaufen muss. "Wien hat vorgesorgt", lobt sie die Bundeshauptstadt. Und weiter: "Weniger Grippekranke bedeuten mehr Kapazitäten in den Spitälern."

Maskenpflicht in ganz Österreich



Zur Maskenpflicht in Innenräumen sagt die SPÖ-Chefin: "Die Maskenpflicht soll in ganz Österreich gelten, es soll kein Fleckerlteppich entstehen, da kennen sich die Leute nicht aus." Rendi-Wagner spricht sich auch für Maskenpflicht in den Schulen aus, aber nicht in den Klassen.

Maskenpause von zwei Stunden für Angestellte



Auch am Arbeitsplatz sollten laut SPÖ-Chefin alle Angestellte im Büro mit Maske sitzen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. "Jedoch müsse man allen, die die Maskenpflicht trifft, zugestehen, eine Maskenpause zu machen, und zwar von mindestens zwei Stunden."

Weiters spricht sie die SPÖ-Chefin dafür aus, dass mehr Corona-Tests durchgeführt werden: "Es muss schneller getestet werden. Nur so können wir dem Virus Herr werden, um Infektionsketten zu unterbrechen."

"Pensionen auf 1000 Euro erhöhen"



Zum Thema Pensionserhöhungen sagt Rendi-Wagner: "Ich bin für eine Erhöhung der Mindestpension auf 1000 Euro pro Monat." Weiters weist die SPÖ-Chefin darauf hin, dass man sich um die Frauenpensionen kümmern müsse, die deutlich geringer ausfallen. Auf die Frage, wer die Kosten der Krise zahlen soll, sagt sie: "Die, die jetzt viel Profit gemacht haben, die großen internationalen Konzerne." Weiters wünsche sie sich eine Digitalsteuer und eine Erbschaftssteuer.

Viertage-Woche



Zum Thema Kurzarbeit sagt Rendi-Wagner, diese sei nur temporär. Nach der Kurzarbeit soll der Staat den Unternehmen eine geförderte Viertage-Woche anbieten. "Wenn die Wirtschaft dann anspringt, ist es ein Instrument, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen."Die SPÖ-Chefin will "Mindestlohn nicht gegen Arbeitszeitverkürzung ausspielen": "Es wird nicht die eine Maßnahme Österreich aus dieser Wirtschaftskrise führen", sagt die SPÖ-Chefin. Denn: "Was nützt ein theoretischer Mindestlohn von 1700 Euro all jenen, die jetzt ihren Job verloren haben? Die bekommen dann Mindestsicherung, und müssen von 900 Euro im Monat leben." Die Beschäftigten würden sich ohnehin zu einem Großteil für die Arbeitszeitverkürzung entscheiden, meint die SPÖ-Chefin. Und sie würden damit zum Wirtschaftswachstum beitragen.

"Will Bundeskanzlerin werden"



Die SPÖ-Chefin sieht ihre Partei in einem "steigenden Trend" in den Umfragen, aber deswegen lehne sie sich nicht zurück. "Da braucht's Ausdauer und Konsequenz, da braucht's einen Marathon." Ihr Ziel sei es, Bundeskanzlerin zu werden, doch vor allem, eine zweite Welle der Arbeitslosigkeit, die Österreich nun im Herbst drohen könne, zu bekämpfen und für Beschäftigung und Sicherheit in diesem Land zu sorgen. "Ich möchte meiner nachfolgenden Generation eine gute Welt hinterlassen."

