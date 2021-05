Laut Meldungen hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Ermittlungen gegen ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker aufgenommen. Grund dafür seien verdeckte Parteispenden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

ÖSTERREICH. Die WKStA soll gegen Michaela Steinacker (ÖVP) ermitteln. Die 48-jährige Wienerin ist seit 2013 im Nationalrat. Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz, Finanzminister Gernot Blümel und ehemaligen Ministern rückt damit nun die Justizsprecherin der ÖVP in den Fokus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Justizsprecherin hatte die WKStA zuletzt heftig kritisiert. Grund dafür waren die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Steinacker sprach von "Patzern" der WKStA und warf der Behörde vor, Informationen nach außen zu spielen. Nun wird gegen sie selbst ermittelt, wie der Standard in seiner Online-Ausgabe berichtet.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP): "Es wurden keine Spenden von Novomatic angenommen", betonte Blümel im Zusammenhang der Causa Casino Austria.

Foto: Dragan Tatic/BKA

hochgeladen von Ted Knops

Verdeckte Parteispenden?



Grund für die Ermittlungen seien verdeckte Parteispenden. Gegen Sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme zu Beeinflussung eingeleitet. Konkret gehe es um Steinackers Tätigkeit bei der damaligen Raiffeisen Evolution Project Development GmbH. Diese soll tatsächlich als "verdeckte Parteispende" des Raiffeisenkonzerns an die ÖVP gedient haben. Im Raum steht, dass Steinacker "in einer nicht dem Arbeitsumfang entsprechenden Höhe" entlohnt worden sei, obwohl sie "tatsächlich beinahe ausschließlich für die Österreichische Volkspartei" gearbeitet habe. „Kosten im Zusammenhang" mit ihrer Beschäftigung seien von den Vorgesetzten "zum Zwecke der Verschleierung dieser Vorgänge in der Buchhaltung ‚versteckt'" worden, wird im Bericht eine „Whistleblowerin“ zitiert. Für Steinacker gilt die Unschuldsvermutung. In einem Schreiben an ersucht die WKStA, die Immunität der ÖVP-Abgeordneten aufzuheben, damit die Behörden die Politikerin strafrechtlich verfolgen können.

Mit Frau #Steinacker ermittelt die #WkStA gegen ein weiteres ÖVP Mitglied. Wie soll man da noch den Überblick behalten. Oder um es mit #Kurz zu sagen: „Bald wird jeder von uns jemanden aus der ÖVP kennen, gegen den die WKStA ermittelt.“ — Andreas Kollross (@AndreasKollros) May 25, 2021

"Schlüssige Darstellung"



Auch gegen die damals tätigen Geschäftsführer des Unternehmens wird ermittelt. Der Vorwurf: Sie hätten „ihre Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, wissentlich missbraucht und das von ihnen vertretene Unternehmen in einem noch konkret festzustellenden, 300.000 Euro jedenfalls übersteigenden Ausmaß am Vermögen geschädigt“, indem sie Steinacker angestellt und „in einer nicht dem tatsächlichen Arbeitsumfang entsprechenden Umfang entlohnten“. Für die WKStA ergibt sich durch "die detaillierten Kenntnisse der Hinweisgeberin, deren schlüssige Darstellung der konkreten Umstände und Vorgänge" sowie durch benannte Zeugen und übermittelte Unterlagen ein "konkreter Anfangsverdacht", wie Recherchen von Standard und ORF zeigen.

"Stets ordnungsgemäß"



Abgeordneten Friedrich Ofenauer sagt zu den Vorwürfen, Steinacker habe "stets ordnungsgemäß und mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmens" ihre Tätigkeiten erfüllt. "Den im Auslieferungsbegehren von der WKStA behaupteten angeblichen Vorteilen für die ÖVP durch die berufliche Tätigkeit von Michaela Steinacker liegt offensichtlich eine Verwechslung der Arbeit als Nationalratsabgeordnete mit jener für eine Partei zugrunde. Wer anderes sagt, der ignoriert die juristische Realität." Klar sei für ihn, so Ofenauer, dass es sich um ein "offensichtlich rein politisch motiviertes Auslieferungsbegehren" handle. "Das österreichische parlamentarische System basiert darauf, die Bevölkerung im Nationalrat breit abzubilden. Das bedeutet, dass Abgeordnete neben dem Mandat einen Beruf ausüben, was glücklicherweise eine große Anzahl von Abgeordneten auch macht. Durch Auslieferungsbegehren wie jenem gegen Michaela Steinacker wird das allerdings grundlos in Frage gestellt", sagt Ofenauer abschließend.

Auch interessant:



Zoll stoppte letztes Jahr Millionen Corona-Masken

Thermen waren ausgebucht, Ausflugsregionen oft leer

Österreich verhängt erneut Landeverbot für Großbritannien

Große Öffnung sorgt für weniger Arbeitslose

Polizei hält Schwarze in Österreich überproportional oft an

Quelle: Standard

ORF

Presse