Bei den PCR-Tests, die derzeit in Österreich die einzigen anerkannten CoronaTests sind, kommt es aufgrund des Ansturms und den dahinter stehenden gestezlichen Bestimmungen immer wieder zu regionalen Engpässen. Jetzt berät die Kommission Gecko über die künftige Teststrategie und eine mögliche Wiederzulassung der sogenannten Wohnzimmertests, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag in Aussicht stellte.

ÖSTERREICH. Die "Gecko-Kommission" berät aktuell über die weitere Corona-Teststrategie. "Wir befinden und jetzt am Anfang der fünften Welle und haben ein sehr gut ausgebautes Testsystem. Eine unmittelbare Anpassung der Teststrategie wird gerade in Gecko besprochen. Das hat mit Ressourcen zu tun, wir erwarten in dieser Woche die Ergebnisse", so Mückstein bei einer Pressekonferenz. Das betreffe auch eine möglichen Wieder-Zulassung der Wohnzimmertests.

Gecko entscheidet über Wohnzimmertests

"Wir müssen jedenfalls sicherstellen, dass jeder, der in Österreich arbeiten gehen will, verlässlich und niederschwellig einen Test bekommen muss", wird der Gesundheitsminister von der APA zitiert. Er erwarte für diese Woche eine Antwort von Gecko, ob Wohnzimmertests wieder ins Testregime aufgenommen werden. Allenfalls. müsse dies über Verordnung, etwa komenden Donnerstag, festgelegt werden. Erwartet wird, dass der Hauptausschuss des Nationalrates den "Lockdown für Ungeimpfte" weiter fortführt.

Die Impfung schütze vor allem vor möglichen neuen Varianten, sagte Mückstein. Für die Omikron-Welle kommen Impfungen, die aktuell vorgenommen werden, zu spät.

Sind breitflächige Corona-Testungen aktuell noch sinnvoll?

Fast 17.000 Neuinfektionen und 20 Tote