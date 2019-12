Die ersten Personalentscheidungen sind von dem Koalitionspartner bestätigt worden. Darunter finden sich Überraschungen sowie auch ein bekanntes Gesicht. Und es sind ausschließlich Frauen.

ÖSTERREICH. Nachdem sich am Wochenende abgezeichnet hat, dass die Verhandlungsrunden bald abgeschlossen sein könnten, sickerten nun langsam die Ressortaufteilung und die Minister und Ministerinnen durch.

Für eine Überraschung sorgte Sebastian Kurz mit der Ansage, die Regierung schaffe gleich ein neues Ministerium für Integration. Angeführt werde das von Susanne Raab, derzeitige Sektionschefin im Bereich Integration im Außenministerium. Die gebürtige Oberösterreicherin war etwa für die Ausarbeitung des "Islamgesetzes" unter Türkis-blau verantwortlich. Außerdem arbeitete sie beim "Burkaverbot" mit und bei der Integrationsinitiative „Integration durch Leistung“ mit.

Kurz möchte mit Raab auf diese Weise sein Wahlkampfversprechen "die konsequente Linie im Kampf gegen Parallelgesellschaften und den politischen Islam" in die Tat umsetzen. Für ihn sei sie eine "junge und sehr erfahrene Integrationsexpertin", die bereits Erfahrung im Integrationsbereich habe und maßgeblich an Beschlüssen mitgewirkt haben soll.

Susanne Raab (2.v.l) war Sektionschefin im Außenministerium .

Die Ernennung zur Integrationsministerin freut auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Eine Oberösterreicherin, die in ihrem Heimatbundesland stark verwurzelt ist, sich aber auch über die Landesgrenzen hinweg den Ruf einer absoluten Fachfrau und Expertin erarbeitet hat.“

Nach der Schule zog es sie nach Brasilien, um für ein Frauenhaus zu arbeiten, welches versucht, Mädchen aus der Straßenprostitution zu holen. Diese Zeit habe sie sehr geprägt, sagte sie.

Raab absolvierte wie ihre Schwester gleich zwei Studien, in ihrem Fall waren es Jus und Psychologie. Ihren Namen schmücken die Titel MMag. Dr. Gegenüber dem Magazin "Die Niederösterreicherin" erklärte sie, dass sie "nicht wusste wohin die Reise geht". Danach folgten Beschäftigungen in einer Rechtsanwaltskanzlei in Bukarest und eine Assistenz an der Uni Innsbruck am Institut für Zivilrecht. In Wien machte die nahe Himberg lebende Akademikerin zuerst Karriere im Innenministerium und wurde dann schließlich im Außenministerium jüngste Sektionschefin, mit einem 40-köpfigen Mitarbeiterstab.

Edtstadler wieder in Wien

Eine weitere ÖVP-Ministerin wurde von der Partei ebenso bestätigt. Karoline Edtstadler wird das Europaministerium führen Nach einem kurzen Gastspiel als ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament wird sie als Kurz-Vertraute wieder nach Wien ziehen und der Regierung in Europafragen zur Seite stehen. Die 1981 in Salzburg geborene Juristin war von 2017 bis zu den Europawahlen 2019 unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Staatssekretärin. Edtstadler arbeitete vor ihrer Karriere in der Politik am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und war Richterin und Oberstaatsanwältin. Sowohl das EU-Ministerium als auch das Integrationsministerium werden direkt beim Kanzleramt angesiedelt werden.

Karoline Edtstadler wird wieder nach Wien wechseln und zur Europaministerin im Kanzleramt.

Rasanter Aufstieg

Die Grünen geben sich mit der Bekanntgabe von Besetzungen noch zögerlich. Bis jetzt wurde nur die Nominierung von Leonore Gewessler (42) bestätigt. Dafür wird der Posten eine zentrale Rolle in der Regierung spielen. Dem Umweltministerium werden die Agenden Verkehr bzw. Infrastruktur, Energie, Technologie und Innovation angehängt werden.

Leonore Gewessler erhält das für die Grünen wichtige Klimaschutzministerium.

Gewessler war auf der politischen Ebene niemandem bekannt. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft in Graz arbeitete sie auf Bezirksebene im 7. Wiener Gemeindebezirk. Danach folgte ein Zwischenstopp in Brüssel als Direktorin der Green European Foundation (GEF) und leitete schließlich fünf Jahre den Umweltschutzorganisation Global 2000 in Österreich. 2019 kandidierte sie auf Bundesebene als Listenzweite für die Grünen. Sie gilt als Kogler Vertraute und wurde von ihm als Quereinsteigerin geholt. Bei den Verhandlungen zählte sie zu den wichtigsten Protagonisten.

