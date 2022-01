Die ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus hat zum Ende des Jahres Delta als vorherrschende Mutation in Österreich abgelöst. Die meisten Omikron-Fälle wurden bisher in Wien, die wenigsten in der Steiermark nachgewiesen.

ÖSTERREICH. In der Kalenderwoche 52 wurden 2.915 Delta- und 4.360 Omikron-Fälle nachgewiesen, wie aus einer Aktualisierung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von Montag hervorgeht. Die Woche davor zeigte noch ein ganz anderes Bild: Delta war noch mit 5.953 zu 1.905 Nachweisen deutlich dominanter gewesen.

Insgesamt gab es in Österreich bisher 6.768 bestätigte Omikron-Fälle. In der Kalenderwoche 47 waren erstmals zehn Omikron-Fälle in Österreich bestätigt worden – nur fünf Wochen später hat sich das Verhältnis zugunsten der ansteckenderen Mutation gedreht. Für die Kalenderwoche 52 sind noch Nachmeldungen zu erwarten, teilte die AGES auf ihrer Webseite mit. Zudem handle es sich bei den Sequenzierungen vor allem außerhalb von Wien nur um Stichproben.

Omikron-Fälle in den Bundesländern

Die meisten Omikron-Fälle wurden bisher mit 3.766 insgesamt in Wien detektiert wo bei der Testauswertung von "Alles gurgelt" allerdings auf die Varianten vorsequenziert wird. 801 Nachweise gab es in Salzburg, 667 in Niederösterreich und 618 in Oberösterreich. Tirol und Vorarlberg folgen mit 234 bzw. 216 Fällen, 161 sind es im Burgenland, 160 in Kärnten und 145 in der Steiermark.

Die SARS-CoV-2-Variante Omikron, die wegen der hohen Anzahl von S-Gen-Mutationen als besorgniserregende eingestuft wird, breitet sich weltweit mit erstaunlicher Geschwindigkeit aus. Immer deutlicher wird, dass sie nicht nur infektiöser ist als die bisher bekannten Varianten. Sie kann auch die Schutzwirkung der vorhandenen Impfstoffe zum Teil umgehen.

