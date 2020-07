Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Donnerstag das 2016 beschlossene Datenaustauschabkommen "Privacy Shield" zwischen der EU und den USA gekippt. Die Übermittlung personenbezogener Daten, wie über Facebook, entspreche nicht den Anforderungen des Unionsrechts, hieß es in der Urteilsverkündung.

ÖSTERREICH. Hintergrund ist, dass sich das europäische und das amerikanische Datenschutzgesetz beißen. Das europäische Gesetz verlangt einen sensiblen Umgang mit persönlichen Daten. Die Weitergabe an Drittstaaten ist nur dann gestattet, wenn diese einen ähnlichen Datenschutz gewährleisten können. Dies ist in den USA nicht der Fall.

Österreichischer Datenschutzaktivist

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hat bereits 2013 bei der irischen Datenschutzbehörde Beschwerde gegen Facebook eingereicht. Laut Schrems verbreite Facebook europäische Nutzerdaten in den USA. Dort können Behörden wie die NSA und das FBI auf die Daten zugreifen ohne dass Betroffene rechtlich dagegen vorgehen können. Die dortigen Überwachungsgesetze bieten also nicht das gleiche Niveau und den Schutz wie in Europa. Er forderte daher den Stopp der Datenübertragung zwischen Facebook Irland und Facebook Inc. in den USA.

Weiterer Sieg

Schrems hatte schon einmal Beschwerde gegen solche Datenübertragungen eingereicht. So wurde bereits 2015 die sogenannte "Safe-Harbor"-Regelung vom EuGH gekippt. Auch hier wurden europäische Nutzerdaten nicht ausreichend vor dem Zugriff von US-Behörden geschützt. Nun wurde auch die Nachfolgeregelung "Privacy-Shield" für unzulässig erklärt. Mit Hilfe sogenannter Standardvertragsklauseln (SSC) können Nutzerdaten von EU-Bürgern allerdings noch immer in die USA und andere Staaten übertragen werden, urteilten die Luxemburger Richter. Aber auch die Zulässigkeit dieser SSC wird nun geprüft.