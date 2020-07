Um die österreichische Luftraumüberwachung zu gewährleisten, müssten bis zu 210 Millionen Euro zusätzlich zum laufenden Betrieb investiert werden, so Tanner. Ihr Ziel sei aber unverändert der Ausstieg aus dem Vertrag mit Airbus.



ÖSTERREICH. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) beantwortete am Mittwoch eine Dringliche Anfrage der FPÖ. Darin hieß es, dass eine Gewährleistung der österreichischen Luftraumüberwachung zwischen 165 bis 210 Millionen Euro zusätzlich zum laufenden Betrieb verschlingen werde.

Flugstunde kostet 60.000 Euro

Das Geld sei nötig um Österreichs Eurofighter und damit die Luftraumüberwachung für die nächsten zehn Jahr zu gewährleisten. Zudem gebe es noch weitere Ausgabeposten für die Flugzeuge. Beispielsweise koste der bis 2022 laufende Wartungsvertrag 23,4 Mio Euro. Hinzu käme noch der jährliche Betriebsaufwand für die Eurofighter. Dieser liege im Jahresschnitt bei etwa 80 bis 90 Mio. Euro. Eine Flugstunde koste rund 60.000 Euro.

Externe Pilotenausbildung

Bei den Saab 105 hingegen würde eine Flugstunde nur 3.000 bis 3.500 Euro kosten. Allerdings laufen diese nun aus. Für das Bundesheer macht dies nun eine externe Pilotenausbildung erforderlich. Rund 1.500 Eurofighter Flugstunden müssten jährlich sichergestellt werden. Allerdings würde eine Nachbeschaffung der 50 Jahre alten schwedischen Saab Jets um ein Vielfaches teurer kommen, so Tanner.

Die Saab 105 Jets sind im Bundesheer seit vielen Jahren im Einsatz.

Foto: Bundesheer/Wolfgang GREBIEN

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Opposition fordert Tanners Entlassung

Der Bundesrat forderte in einer Entschließung Tanners Entlassung. SPÖ und FPÖ nutzten ihre gemeinsame Mehrheit in der Länderkammer um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dazu aufzufordern. Allerdings hat eine solche Entschließung keinerlei juristische Verbindlichkeit und muss daher auch nicht umgesetzt werden. In einer zweiten Entschließung wurde außerdem gefordert, dass im Zuge der Reformen keine Kasernen geschlossen werden.

Tanner hält an Eurofighter fest