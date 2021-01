Soll der Lockdown verlängert werden?

Verlängerung des Lockdowns, oder strengere Maßnahmen? Die Landeshauptleute trafen einander am Freitag zum ersten Mal seit Monaten persönlich – im Wiener Palais Niederösterreich; sie reklamierten sich auch in die Expertenrunde mit der Regierung am Samstagvormittag hinein, zu der sich die Regierung mit Expertinnen und Experten traf, um über die weiteren Vorgangsweisen zum öffentlichen Leben in Österreich zu beraten. Erst am Sonntag werde es eine endgültige Entscheidung geben, wie es weitergeht. Fazit: Die Experten raten zu einer Verlängerung des Lockdowns und noch strengeren Maßnahmen.

ÖSTERREICH. Durch das mutierte Virus, das von Großbritannien aus auch zu uns gekommen ist, ist die Lage ernst. Jetzt stellt sich die Frage: Wird es in Österreich einen weiteren harten Lockdown oder sanfte Öffnungsschritte geben, wie etwa Eintritt in den Handel mit FFP2-Masken, Schulöffnungen oder Erweiterung des Abstands auf zwei Meter? Oder eine Mischung aus allem? Um 8 Uhr trafen sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und die Landesvertreter jedenfalls mit den Expertinnen und Experten im Bundeskanzleramt. Danach traten die Experten vor die Presse, um die Ergebnisse der Beratungen zu verkünden – eine endgültige Entscheidung, wie es weitergeht, wird es erst nach Gesprächen mit den Sozialpartnern, die im Anschluss stattfinden, am Sonntag geben.

"Lockdown muss verlängert werden!"

Oswald Wagner, Vizerektor für klinische Angelegenheiten der MedUni Wien: "Der Lockdown in Österreich hat dazu geführt, dass die Kliniken weniger stark belegt sind, als zuvor. Aber: Der Lockdown muss jedenfalls verlängert werden, bis eine akzeptable 7-Tage-Inzidenz erreicht ist. Das ist erst bei 25 der Fall, wir liegen derzeit bei 130-150. Ein Grenzwert liegt um die 50. Das ist viel zu hoch. Um einen weiteren Lockdown zu verhindern, müssen einige Maßnahmen getroffen werden: Dazu gehört eine absolute FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, oder eine Ausweitung des Abstands von einem auf zwei Meter". Man müsse sich zudem im Gleichklang mit den anderen Ländern bewegen, damit es nicht ein Hin-und Her bei den Grenzen gebe. Außerdem sei die britische Variante des Virus um ein Vielfaches stärker als die bisherige. "Die Länder, die bei einer zu hohen Fallzahl geöffnet haben, mussten nach zehn Tagen wieder zusperren. Das Ziel ist, nach einem Ende des Lockdown bis zum Ende der Impfung vulnerabler Gruppe keinen Lockdown durchzuführen, sondern bestimmte, effektive Maßnahmen durchzuführen."

Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin: "Wir haben es mit einer neuen Situation zu tun. Die britische Variante des Virus zeigt epidemiologisch, dass diese um etwas 50 Prozent infektiöser ist. Das zieht ein explosionsartiges Wachstum mit sich. Wir können beobachten, was passiert, wenn sich diese Variante so ausbreitet, wie in England oder Irland, aber auch in den Nachbarländern Slowakei, Schweiz (6 Prozent der Neuinfektionen sind dort der britischen Variante zuzuordnen). Die Hinweise, dass die Variante in Österreich angekommen ist, vermehren sich. Inzwischen gibt es über 100 Verdachtsfälle. Mittlerweile wurden zusätzliche Sequentierungen an dem Spike-Molekül durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass diese Variante in Österreich ist und auch großflächiger vorhanden ist. In welchem Ausmaß, werden die nächsten Tage ergeben. Wir befinden uns derzeit in einer "game changer"-Situation - das neue Virus ist einfach infektiöser und hat sein Verhalten verändert. Das bedeutet, dass die bisherigen Maßnahmen zwar wichtig sind. Gleichzeitig ist es aufgrund der Dynamik der Situation ein Gebot der Stunde zu überlegen, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um englische oder irische Zustände zu verhindern. Unsere Zahlen sind derzeit zu hoch, was es zum Beispiel erschwert, Contact Tracing durchzuführen. Nur, wenn wir gemeinsam versuchen, die Zahlen herunterzubringen, haben wir ein Ticket dafür, in den Normalzustand zu kommen."

Universitätsprofessor Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH: "Wir diskutieren schon seit mehreren Wochen in einem Konsortium einen wahrscheinlichen Verlauf der Pandemie. Hier geht es darum, "Was wäre, wenn"-Berechnungen durchzuführen. Alle jetzigen Szenarien sind im Vergleich zu dem, was wir bisher gewohnt waren, ungünstiger und geben Anlass, besonders vorsichtig zu sein, um nicht ein erhöhtes Risiko einzugehen. Es gibt zwei Fragen, um weiterer Maßnahmen abzuschätzen: Wie weit ist das Virus bei uns angekommen? Wie ist der Verlauf der Infektiosität? Und: Um wieviel infektiöser ist die neue Variante? Sie dürfte ungefähr um 50 Prozent infektiöser sein, man kann es aber nicht mit völliger Wahrscheinlichkeit sagen. Wir haben im Schnitt 2.000 Neuinfektionen täglich. Geht man davon aus, dass die neue Variante um 0,5 erhöht ist, so ergibt sich eine Verdoppelungszeit der Neuinfektionen in einer Woche. Man sieht also eine hohe Dynamik, wie man in bestimmten Ländern beobachten kann. Gelingt es, die neue Variante hinunter zu drücken, so könnte man das Zeitfenster der Reaktion um zwei bis drei Wochen ausdehnen, anstatt auf eine Woche. Mit Impfungen könnte man einen Beitrag leisten, um die Lage halbwegs zu stabilisieren."

Erich Neuwirt, außerordentlicher Universitätsprofessor im Ruhestand für Statistik und Informatik an der Universität Wien: "Seit 11. Dezember schwanken unsere Zahlen. Es ist kein Abwärtstrend erkennbar. Das würden wir aber jetzt dringend brauchen. Erhöht sich die Reproduktionszahl, brauchen wir strengere Maßnahmen, um die Zahl stabil zuhalten und eine explosionsartige Ausbreitung zu verhindern. Die derzeitigen Maßnahmen und, dass ein Teil der Bevölkerung sich nicht daran zu halten scheint, bewirkt dieses Niveau, auf dem wir uns befinden. Vernünftig wäre aus meiner Sicht, die FFP2-Maske vorzuschreiben, überall, wo sich Menschen treffen. Die Impfung wird einen großen Einfluss auf die Situation haben. Jedoch wäre falsch, die Impfung als Lösung aller Probleme zu sehen.Wir müssen starke Maßnahmen setzen, um die Zahlen zu reduzieren. Nur im Zusammenspiel mit der Impfung und mit solchen Maßnahmen können wir das Geschehen halbwegs beherrschen. Bei einer Inzidenz von 50 haben wir laut WHO gute Chancen, dass uns das gelingt, noch besser wäre die Zahl 25."

Soll der Lockdown verlängert werden?

AGES: 7-Tage-Inzidenz bei 137

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 137 (Stand: gestern, 14.00 Uhr).

Damit fiel der Wert im Vergleich zum Vortag (143). Am höchsten ist die Zahl in Salzburg (256) und Kärnten (189), am niedrigsten in Vorarlberg und im Burgenland (beide 106).

Wie die Corona-Impfung auf mutierte Viren wirkt