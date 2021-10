Fleischmann nicht mehr Medienbeauftragter des Kanzleramts

Gerald Fleischmann ist offenbar nicht mehr Medienbeauftragter im Bundeskanzleramt, wie die APA am Montag in einer in einer EILT-Meldung berichtet.

ÖSTERREICH. Gerald Fleischmann legt die Funktion des Medienbeauftragten im Kanzleramt zurück und geht vorerst auf Urlaub, erfuhr die APA am Montag. Auch Kurz' Sprecher Johannes Frischmann ist zunächst beurlaubt. Bernhard Bonelli bleibt auch unter Kanzler Alexander Schallenberg Kabinettschef.

Fleischmann war seit seit Beginn an als Medienberater an der Seite von Sebastian Kurz war und wird ebenfalls als Beschuldigter im Korruptionsverfahren geführt.

Darauf angesprochen, ob der Kurz-Vertraute und Medienbeauftragte Fleischmann in seiner Position bleibe, erklärte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Ö1-Mittagsjournal: "I kenn' den goa net. I glaub, des is der Rothaarige." Er werde nicht beurteilen, wer da für wen wo arbeite. "Ich such' mir meine Leute auch selber aus", saget Schützenhöfer.

Dieser Artikel wird laufend erweitert.